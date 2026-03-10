author
Escrito por:  Winnie Rodríguez
Redactora     Mar 10, 2026 - 3:43 pm

Un ataque con explosivos ocurrió en la vía Panamericana en el sur del país, en donde un artefacto fue detonado justo cuando pasaba un vehículo blindado del Ejército en el municipio de Patía, Cauca.

De acuerdo con reportes preliminares, cuatro militares resultaron heridos por la explosión. Los uniformados fueron evacuados del lugar y trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

La fuerte detonación también alcanzó a varios carros particulares que transitaban por el corredor vial en ese momento, lo que provocó alarma entre los conductores que se encontraban en la zona.

Luego de lo ocurrido, las autoridades cerraron de manera preventiva este tramo de la vía Panamericana mientras unidades del Ejército y organismos de seguridad verifican el área para evitar nuevos riesgos.

Lee También

 

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.

LO ÚLTIMO