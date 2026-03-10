Un ataque con explosivos ocurrió en la vía Panamericana en el sur del país, en donde un artefacto fue detonado justo cuando pasaba un vehículo blindado del Ejército en el municipio de Patía, Cauca.

De acuerdo con reportes preliminares, cuatro militares resultaron heridos por la explosión. Los uniformados fueron evacuados del lugar y trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

La fuerte detonación también alcanzó a varios carros particulares que transitaban por el corredor vial en ese momento, lo que provocó alarma entre los conductores que se encontraban en la zona.

Luego de lo ocurrido, las autoridades cerraron de manera preventiva este tramo de la vía Panamericana mientras unidades del Ejército y organismos de seguridad verifican el área para evitar nuevos riesgos.

#Atención | Un artefacto explosivo fue activado al paso de un vehículo blindado del Ejército en la vía Panamericana, en el municipio de Patía, sur del Cauca. De manera preliminar se reportan cuatro militares heridos, los cuales fueron trasladados a centros médicos. Varios… pic.twitter.com/agp8KJKt1U — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 10, 2026

