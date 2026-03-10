El cuerpo sin vida del gobernador indígena Eutimio Valencia Duave fue hallado después de que su desaparición encendiera alarmas en el departamento del Chocó. El líder era autoridad de la comunidad Alto Tarena y su caso había sido reportado días antes, lo que llevó a organizaciones indígenas a manifestar preocupación por su paradero.

Sigue a PULZO en Discover

La confirmación del fallecimiento fue difundida por la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule del Chocó (Orewa), que emitió un comunicado a la opinión pública. En el pronunciamiento, la organización expresó su “profundo dolor y consternación” por la muerte del líder indígena y destacó el papel que desempeñaba dentro de su comunidad.

La asociación describió a Valencia Duave como una autoridad comprometida con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y con la protección de los territorios ancestrales. También resaltó que su liderazgo estuvo ligado al bienestar colectivo de su comunidad y a la preservación cultural de los pueblos del departamento.

“Su liderazgo, su palabra y su trabajo por la comunidad permanecerán en la memoria colectiva de quienes compartimos con él las luchas por la vida, la dignidad y la pervivencia cultural de nuestros pueblos”, señaló Orewa. La organización añadió que la muerte del gobernador enluta no solo a su familia y a la comunidad Alto Tarena, sino también a los pueblos indígenas del Chocó.

Lee También

Piden esclarecer la muerte del líder indígena

En el mismo documento, la asociación pidió a las autoridades departamentales y locales avanzar en investigaciones “rigurosas, prontas y transparentes” que permitan esclarecer las circunstancias en las que murió el gobernador indígena. La organización también solicitó identificar a los responsables y garantizar que el caso no quede en la impunidad.

Lee También

Además, Orewa advirtió sobre los riesgos que enfrentan las autoridades indígenas en distintas regiones del país. “La vida de nuestros líderes debe ser protegida. Cada agresión contra una autoridad indígena es también una agresión contra nuestros pueblos, contra nuestra cultura y contra nuestros derechos fundamentales”, indicó la organización.

Finalmente, la asociación expresó su solidaridad con la familia de Valencia Duave y con la comunidad indígena Alto Tarena, de acuerdo con El Tiempo. También reiteró su acompañamiento en medio del duelo que atraviesa el pueblo indígena del Chocó tras la muerte del líder.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.