En medio de la aparente estabilidad política del país, inciden dos situaciones de gran relevancia que han captado la atención nacional; el intento de asesinato que denuncia el presidente Petro y el estado de emergencia debido a las fuertes inundaciones en Córdoba.

Primero, un helicóptero en el que viajaba el presidente Gustavo Petro fue objeto de un supuesto atentado. Arrastrando consigo serias acusaciones sobre el incidente, el presidente se refiere a una “nueva junta del narcotráfico”, que, según él, ha tratado de asesinarlo desde que asumió la presidencia en agosto de 2022. A pesar de que tales reclamaciones han levantado cierta polémica, aún no se cuenta con pruebas concretas que validen sus declaraciones.

“Tengo que confesar aquí que estaba escapándome de que me maten, por eso anoche no pude llegar. No pude aterrizar en donde debía aterrizar. Ni siquiera en donde debía aterrizar prendieron luces”, afirmó el presidente durante la transmisión. Según Petro, terminaron sobrevolando durante cuatro horas sobre mar abierto y aterrizando en un lugar no planeado.

La denuncia de Petro ocurre también en un momento en que Córdoba, destino original de su viaje, es territorio de constantes disputas del Clan del Golfo, el mayor cártel del país, cuyos líderes suspendieron las negociaciones de paz la semana anterior tras un acuerdo entre Petro y el presidente de EE. UU., Donald Trump, orientado a capturar a su líder, alias ‘Chiquito Malo’.

Adicionalmente, la noticia de la denuncia de Petro se da en paralelo a la severa emergencia invernal que enfrentan Córdoba y Sucre debido a fuertes lluvias que han afectado a miles de personas en zonas urbana y rurales, provocando inundaciones en Montería y otros municipios. La Gobernación de Córdoba ha activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) solicitando autoalbergue en casas de familiares o amigos para evitar la saturación de albergues oficiales

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.