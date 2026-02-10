El presidente Gustavo Petro afirmó este martes que estuvo a punto de ser asesinado mientras se desplazaba en helicóptero hacia el departamento de Córdoba, una situación que, según relató, lo obligó a cambiar de ruta de manera inesperada para proteger su vida y la de su familia.

La declaración fue hecha durante un Consejo de Ministros adelantado en Montería, donde el mandatario explicó que la noche anterior no logró aterrizar en el lugar previsto debido a un riesgo extremo. Según Petro, existía el temor de que la aeronave fuera atacada desde tierra, lo que lo llevó a prolongar el trayecto y buscar un sitio alterno para llegar a salvo.

“Tengo que confesar aquí que estaba escapándome de que me maten, por eso anoche no pude llegar. No pude aterrizar en donde debía aterrizar. Ni siquiera en donde debía aterrizar prendieron luces”, afirmó el jefe de Estado durante la transmisión oficial del encuentro.

#ATENCIÓN 🇨🇴🚨| El pdte @petrogustavo denuncia un nuevo intento de atentado en su contra. “Anoche no pude aterrizar porque me informaron que al helicóptero donde venía con mis hijas le iban a disparar. Ni siquiera prendieron luces donde debía aterrizar”, declaró. 🇨🇴🚨 | pic.twitter.com/cMkPUhIzWq — Radio Nacional CO (@RadNalCo) February 10, 2026

Petro añadió que la tripulación decidió internarse en mar abierto durante varias horas para evitar el peligro. “Cogimos mar abierto (durante) cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar […] escapándome de que me maten con mis hijos”, expresó el presidente.

El mandatario enmarcó su denuncia en un contexto de violencia política que, según dijo, se ha intensificado en medio del actual ambiente electoral. Aunque la ley le impide aspirar nuevamente a la Presidencia, Petro aseguró que el riesgo contra su vida se mantiene desde su llegada al poder en agosto de 2022.

De acuerdo con su versión, detrás del supuesto plan para asesinarlo estaría lo que denominó una “nueva junta del narcotráfico”, integrada por criminales que operan desde el exterior y por estructuras armadas ilegales, entre ellas disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

El presidente también mencionó la presencia del Clan del Golfo en Córdoba, considerado el mayor cartel del país, organización que recientemente suspendió diálogos de paz tras una ofensiva acordada con Estados Unidos para capturar a su máximo jefe, alias Chiquito Malo.

