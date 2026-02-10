Un nuevo y explosivo capítulo en la tensa relación entre el Gobierno Nacional y los medios de comunicación se registró este viernes. Lo que comenzó como un análisis económico sobre la inflación terminó en un crudo intercambio de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, con el salario de los trabajadores de la prensa como protagonista.

Sigue a PULZO en Discover

La mecha se encendió tras una columna de opinión de Juan David Galindo, quien señaló que Colombia cerró el 2025 como el segundo país de la OCDE con la inflación más alta (5,1 %) y advirtió que el indicador seguiría al alza por el reciente incremento del 23,7 % en el salario mínimo. Estas cifras no cayeron bien en la Casa de Nariño.

A través de sus redes sociales, el presidente Petro calificó de “mentirosos” a quienes sostienen esa tesis. El mandatario defendió su gestión económica asegurando que la inflación ha caído drásticamente desde el 13 % que recibió del gobierno anterior hasta el 5 % actual. Según Petro, el factor determinante en el costo de vida no es el salario, sino el precio de los alimentos, que dependen de las cosechas y no de lo que devenga un trabajador.

Sin embargo, el dardo más afilado del presidente fue directo al corazón del medio: “Más bien que el dueño de RCN diga que no le gusta pagarles a sus trabajadores el salario para que sus familias al menos se mantengan el nivel de sobrevivencia”, aseveró el mandatario.

Lee También

La réplica del medio no tardó en llegar. José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, encaró al jefe de Estado desmintiendo su premisa sobre las condiciones laborales en la empresa.

“Ay, señor Presidente. Si supiera que en RCN el salario mínimo hace años es superior al salario mínimo legal vigente”, respondió Acevedo, dejando en evidencia que los ingresos base en el medio están por encima de lo estipulado por la ley.

Ay, señor Presidente. Si supiera que en RCN el salario mínimo hace años es superior al salario mínimo legal vigente. La fraternidad laboral no se predica desde el discurso cargado de resentimiento, sino desde las prácticas que constituyen verdadera justicia social. https://t.co/4j547q3KBW — José Manuel Acevedo (@JoseMAcevedo) February 10, 2026

Acevedo cerró su intervención con una crítica a la retórica del mandatario: “La fraternidad laboral no se predica desde el discurso cargado de resentimiento, sino desde las prácticas que constituyen verdadera justicia social”.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.