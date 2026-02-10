En el consejo de ministros de este lunes 9 de febrero, el mismo presidente Petro habló durante una hora sobre la historia y las razones por las que sucedió esta tragedia que, hasta el momento, deja cerca de 150.000 personas afectadas en Córdoba.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, en su larga transmisión, el presidente también dejo entrever cuál fue la razón por la que no apareció en los primeros días de la tragedia. “… estaba esperando informes del coletazo final, recibiendo informes, esperando que Hidroituango no reventara, me acosté y no pude dormir mucho…”.

Según dijo el mismo Petro, estaba visitando la cárcel de Gorgona, la isla que tiene muchas historias paranormales y a las que, parece, el presidente les cree: “… no pude dormir mucho porque visité la cárcel de Gorgona llena de fantasmas y energías terribles. Es Auschwitz. Nazis gobernando a Colombia. Hablaremos de ese otro día. Tengo la foto. Es espeluznante. Terrorífico. Y en medio de una isla que se recompuso, recuperamos, y es hermosísima naturalmente. Les voy a dar un ejemplo lo que está pasando en el mundo en términos de vida. Me encontré con un alemán científico. Me puso una rana que es endémica de Gorgona y yo le dije mis bacterias van a dañar la rana porque nunca está acostumbrado a mí y estaba con 2 científicas colombianas, muy jóvenes. Y entonces empecé ahí diálogo y las científicas, muy científicas, poco políticas, entonces hubo un diálogo entre poder y ciencia; entre poder no entre política y ciencia. Yo casi no tengo poder. Me dan garrote…”.

Lee También

El presidente no terminó su idea porque se puso a hablar de poder, luego de las represas de Hidroituango y Urrá y de otros factores que han tenido efectos en la región.

Posteriormente, en su larga conversación con los ministros y representantes de otras entidades que están relacionados (o no) con la emergencia climática en Montería, el presidente habló sobre las decisiones que ha tomado en los últimos días para atender esta situación.

De hecho, una de las primeras decisiones que ya han dado de qué hablar están relacionadas con la salida del gerente de la hidroeléctrica de Urrao.

Qué es la isla Gorgona y cuál es su historia

La isla Gorgona, ubicada en el océano Pacífico colombiano a unos 35 kilómetros de la costa del Cauca, es uno de los territorios más enigmáticos del país. Antes de la llegada de los españoles, fue habitada por comunidades indígenas que la consideraban un lugar sagrado y peligroso, debido a la gran cantidad de serpientes venenosas que aún hoy habitan en la isla. Su nombre se atribuye a los exploradores españoles, quienes la bautizaron “Gorgona” en alusión a las criaturas mitológicas griegas, por el temor que inspiraba su fauna.

En 1959, durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, la isla fue convertida oficialmente en prisión de máxima seguridad. La cárcel de Gorgona fue diseñada para aislar completamente a los presos más peligrosos del país, aprovechando su condición natural de aislamiento, el mar bravo y la selva densa. Allí fueron recluidos criminales de alta peligrosidad, delincuentes reincidentes y personas consideradas una amenaza para el orden público. Las condiciones eran extremas: humedad constante, enfermedades tropicales, animales venenosos y un entorno selvático que hacía casi imposible cualquier intento de fuga.

La prisión funcionó durante casi 25 años, hasta su cierre definitivo en 1984, durante el gobierno de Belisario Betancur. Posteriormente, en 1985, la isla fue declarada Parque Nacional Natural, marcando un giro histórico en su función: pasó de ser un símbolo de castigo y aislamiento a convertirse en un santuario de biodiversidad. Hoy, Gorgona es reconocida como uno de los ecosistemas más importantes del Pacífico colombiano, hogar de especies únicas de flora y fauna, y destino de investigadores científicos y ecoturismo controlado.

Actualmente, las ruinas de la antigua cárcel aún permanecen en pie como vestigios de su pasado oscuro, convirtiéndose en un atractivo histórico y turístico. La isla de Gorgona representa hoy un contraste poderoso entre memoria, naturaleza y transformación: de prisión temida a reserva natural protegida, cargada de simbolismo para la historia de Colombia.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.