La situación por las intensas lluvias de los últimos días mantiene en alerta al departamento de Córdoba y, especialmente, a Montería, luego de que la generadora de energía URRÁ emitiera un comunicado en el que advierte sobre un aumento significativo en las descargas hacia el río Sinú.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Lluvias históricas azotan Córdoba: más de 43 mil familias afectadas y alerta máxima en Colombia)

De acuerdo con la información entregada por la empresa, el incremento de los aportes de agua al embalse obligó a abrir las compuertas de la represa y a elevar las descargas desde la Central Hidroeléctrica URRÁ I, como medida para controlar la velocidad de ascenso de los niveles del embalse. Según detalló la hidroeléctrica, a las 12:00 a. m. del día anterior los aportes alcanzaron los 2.086 metros cúbicos por segundo.

En el mismo reporte, URRÁ precisó que a las 7:00 a. m. los aportes al embalse se ubicaron en 1.759 metros cúbicos por segundo, mientras que las descargas hacia el río Sinú eran de 1.434 m³/s, cifras que reflejan la magnitud del fenómeno y explican la decisión de aumentar la liberación de agua.

Lee También

Descargas al río Sinú se incrementan por aumento de aportes al embalse. pic.twitter.com/Bw940PpB2V — Urragenerador (@Urragenerador) February 9, 2026

Qué está pasando en Córdoba con Urrá

La empresa también señaló que el comportamiento hidrológico registrado en los últimos días corresponde a un evento excepcional. En su comunicado, indicó que ningún mes de febrero, dentro de los registros históricos disponibles, había presentado niveles de aporte similares a los actuales.

Como referencia, recordó que el promedio diario más alto para ese mes había sido de 620 m³/s, registrado en 1999, muy por debajo de los caudales que se están evidenciando ahora.

Ante este escenario, URRÁ reiteró el llamado a la ciudadanía del departamento y de la capital cordobesa para que se mantenga atenta únicamente a la información que se divulgue a través de los canales oficiales.

Asimismo, insistió en la importancia de seguir con atención las recomendaciones que emitan los organismos de gestión del riesgo de desastres, cuyo acompañamiento considera fundamental para la seguridad de las comunidades.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.