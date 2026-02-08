La situación que enfrenta el departamento de Córdoba por la creciente del río Sinú mantiene en máxima alerta a las autoridades locales, que ya comenzaron a advertir sobre fechas puntuales en las que el riesgo podría aumentar de manera significativa.

En Montería, capital del departamento, varios barrios de la margen izquierda del río ya registraron afectaciones por el ingreso de agua a zonas urbanas. Sin embargo, las autoridades aclararon que estas inundaciones no provinieron directamente del cauce principal del Sinú, sino de rupturas en sectores como Las Palomas y Guasimal, cuyas aguas se desbordaron hacia áreas bajas.

Días críticos podrían afectar a Montería

Aunque la emergencia se encuentra bajo control, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, advirtió que el panorama podría complicarse en los próximos días si se materializan los escenarios técnicos que se vienen analizando. Según explicó, existe la posibilidad de que entre el 9 y el 10 de febrero se registre un pico considerable en los niveles del río, situación que mantiene en alerta a la ciudadanía.

Kerguelen fue enfático en que la creciente actual no depende únicamente de las lluvias en la capital cordobesa. De acuerdo con el mandatario, el aumento del caudal responde al comportamiento de toda la cuenca del Sinú, sumado al rebose del embalse de Urrá, factores que hacen prever que los niveles se mantengan altos durante varios días, incluso si las precipitaciones disminuyen.

“El río Sinú atraviesa una onda de creciente que no depende solo de la lluvia en Montería. Es agua que viene bajando por la cuenca, sumada al rebose del embalse de Urrá, y por eso los niveles seguirán altos durante varios días, incluso si deja de llover. Según los escenarios técnicos, el pico más probable se presentaría entre el 9 y 10 de febrero, pero el mayor riesgo no es solo el pico: es la persistencia del nivel alto, que mantiene presión sobre barrios ribereños, rondas y zonas bajas”, explicó el alcalde.

Recomendaciones ante emergencia en Córdoba

Por ahora, la atención de la administración municipal está centrada en evitar que las aguas desbordadas regresen al cauce principal del río, lo que podría agravar la emergencia. Según Kerguelen, los equipos técnicos y operativos trabajan de manera permanente en los puntos más críticos para contener el avance del agua y reducir el impacto en los sectores urbanos más vulnerables.

Las autoridades insistieron en que se trata de un fenómeno natural cuyo comportamiento puede variar, pero reiteraron el llamado a mantener la vigilancia y a no bajar la guardia durante los días que han sido señalados como los más delicados.

