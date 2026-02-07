Un video captado por las cámaras de seguridad del edificio Vivenza, en Montería, el pasado 2 de febrero de 2026, ha provocado una profunda indignación en la sociedad.

En las imágenes, se observa a Jesús David Giraldo agrediendo físicamente a su pareja sentimental, quien pierde el conocimiento después de recibir varios golpes.

Según la información difundida por la cuenta de X, Colombia Oscura, se trata de Alejandra Mercado, aunque esta identidad aún no ha sido confirmada oficialmente.

En el video, que ha circulado rápidamente a través de redes sociales, se puede ver cómo la mujer recibe múltiples golpes en la cabeza y el rostro, lo que finalmente provoca su desmayo.

La violencia de género que se muestra en las imágenes es desgarradora y alarmante, evidenciando la crueldad con la que se ejecuta este tipo de abuso. El caso ha provocado una oleada de reacciones en la opinión pública, que ha pedido con urgencia que las autoridades tomen medidas más rápidas y contundentes frente a este tipo de hechos.

La grabación ha renovado el clamor social sobre la necesidad de una respuesta inmediata ante las agresiones físicas, especialmente en contextos de violencia doméstica.

Defensores de los derechos humanos y ciudadanos han exigido a través de rdes sociales, que las instituciones no solo investiguen el caso con prontitud, sino que también implementen medidas preventivas para evitar que hechos de esta naturaleza queden impunes.

La sociedad está demandando una respuesta más efectiva y rápida frente a la violencia de género, con el objetivo de proteger a las víctimas y garantizar que los agresores enfrenten las consecuencias de sus actos.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial sobre el caso ni se ha confirmado que exista una denuncia formal, por lo que la información permanece bajo análisis.

Este caso no solo pone en evidencia la gravedad de la violencia intrafamiliar, sino también la necesidad de que las autoridades actúen con mayor celeridad y eficacia para erradicar este flagelo, que sigue afectando a miles de mujeres en el país.

