Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la operación de la hidroeléctrica de Urrá y la crisis invernal en Córdoba encendieron una nueva polémica nacional. En medio de la emergencia por las inundaciones en la cuenca del río Sinú, que mantienen a miles de familias damnificadas en Montería y otros municipios del departamento, el mandatario aseguró que cualquier vertimiento que afecte a comunidades campesinas debe considerarse un “crimen ambiental”, y pidió la renuncia inmediata del gerente de la central hidroeléctrica.

Sigue a PULZO en Discover

“Todo vertimiento de Urrá sobre los campesinos es la continuación de un crimen ambiental. El gerente debe renunciar de inmediato y asumir sus responsabilidades penales”, escribió Petro en sus redes sociales, en un mensaje que generó una fuerte reacción política y técnica.

El jefe de Estado fue más allá y también cuestionó la gestión de los embalses de Hidroituango, Salvajina y Betania, así como la política de maximización de utilidades de Empresas Públicas de Medellín (EPM), señalando directamente al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Según Petro, se habría priorizado la rentabilidad sobre la vida de las comunidades, permitiendo el llenado de embalses sin uso energético efectivo y recurriendo a contratos de futuros de gas con precios muy superiores a los de la energía hidroeléctrica.

“Dejaron llenar los embalses por simple codicia. Se hicieron contratos de futuros a precios de las termoeléctricas de gas, diez veces más altos que los del agua, cuando tenían energía casi que gratuita que ahora botan contra la vida del campesinado”, expresó el mandatario.

Las declaraciones se producen en un contexto de emergencia humanitaria en Córdoba, donde el departamento ha sido uno de los más golpeados por el paso del frente frío y la temporada de lluvias. Municipios como Montería, Cereté, Lorica, San Pelayo y San Bernardo del Viento enfrentan inundaciones masivas, evacuaciones preventivas y miles de familias damnificadas, mientras el nivel del río Sinú se mantiene en estado crítico.

Frente a los señalamientos presidenciales, la Central Hidroeléctrica Urrá I emitió un pronunciamiento oficial en el que explicó que el aumento en las descargas de agua hacia el río Sinú responde al incremento de los aportes hídricos al embalse, producto de las fuertes lluvias en la cuenca alta.

“Debido al incremento de los aportes de caudal al embalse y con el objeto de controlar la tasa de ascenso de los niveles del mismo, se han incrementado las descargas desde la Central Hidroeléctrica URRÁ I”, señaló la empresa, asegurando que la medida busca proteger tanto la infraestructura como a las poblaciones río abajo.

En la misma línea, el presidente (e) de la central hidroeléctrica, Juan Acevedo, afirmó en Caracol Radio que Urrá ha operado dentro de los límites permitidos y con responsabilidad técnica. “Nunca hemos violado límites permitidos. Estamos operando con toda responsabilidad. No operamos como se nos da la gana, sino dentro de un máximo permitido. En lo que va del año nunca hemos operado fuera de los límites establecidos”, aseguró.

Desde el territorio, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, también reaccionó a la controversia y llamó a bajar el tono político. En entrevista con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, señaló que este no es un momento para generar debates innecesarios, sino para concentrarse en la atención de la emergencia.

“Este es un momento para no entrar en opiniones que solo deben dar los técnicos. Venga, trabajemos juntos para contarle todas las afectaciones en Córdoba, no solo en la cuenca del Sinú”, dijo el mandatario departamental.

Una postura similar adoptó el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quien afirmó que no es tiempo de buscar culpables, sino de buscar soluciones, advirtiendo que resolver la crisis costará billones de pesos y requerirá una articulación institucional de gran escala.

Las críticas más fuertes llegaron desde el ámbito político. El candidato Juan Carlos Pinzón, en Noticias Caracol, cuestionó directamente al presidente por su manejo de la situación. “Petro ni ha ido”, dijo, señalando que el mandatario no ha visitado las zonas afectadas y que se ha limitado a publicar mensajes en redes sociales y a responsabilizar a terceros.

La emergencia en Montería y en la cuenca del Sinú continúa agravándose, con miles de familias evacuadas, barrios enteros bajo el agua y una presión creciente sobre los sistemas de atención humanitaria. Mientras tanto, el debate nacional se concentra en si el enfoque del Gobierno debe estar en la confrontación política y la búsqueda de responsables, o en una respuesta técnica, coordinada y urgente para atender a las comunidades que hoy enfrentan una de las crisis invernales más graves de los últimos años en el Caribe colombiano.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.