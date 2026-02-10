Luego de la visita de Gustavo Petro a la isla de Gorgona, en medio de las inundaciones que provocan emergencias y dejan miles de damnificados, Abelardo de la Espriella publicó un mensaje en X en el que aseguró que su contrincante Iván Cepeda se escuda detrás del mandatario.

“Iván Cepeda tiene telonero, se esconde tras las cortinas de humo de Gustavo Petro. Tarde se dieron cuenta de que llegó el ‘Tigre’ a enfrentarlos, derrotarlos y castigarlos y, en su desespero, Cepeda se camufla y Petro inventa titulares para distraer a la opinión pública”, indicó el aspirante a la presidencia.

El mensaje se dio como una especie de respuesta a un trino del presidente en el que compartió una fotografía en la que él aparece dentro de un viejo calabozo y señaló a De la Espriella una supuesta alianza con la Fiscalía para meterlo preso.

“Soy víctima de mi propio invento: buscar una fiscal que fuera independiente de la justicia, pero partí del principio de no conocer personalmente a las integrantes de la terna. En la foto ven lo que quiere hacerme de la Espriella, de acuerdo a sus palabras: destriparme a mí y a quienes son como yo. Ya gente del pueblo lo aplaude por eso”, escribió el mandatario.

Frente a esto, De la Espriella dio a entender que Cepeda solo espera que el mandatario le haga campaña y dejó interrogantes sobre por qué el candidato de izquierda no debate públicamente sus propuestas.

Gustavo Petro salió a defender a Iván Cepeda

En este sentido, Petro no dudó en responder con un corto mensaje en el que tildó al jurista de carcelero: “Aún así, yo sería libre, tú: carcelero”, fueron las palabras del dirigente del Pacto Histórico hacia De la Espriella en defensa de Cepeda, quien evitó emitir una respuesta directa.

