Los videos del operativo en Usme dejaron al descubierto la dimensión del hallazgo y la forma en que fueron sorprendidos los capturados. Las imágenes muestran el momento exacto en que las autoridades irrumpen en la vivienda utilizada, presuntamente, como taller clandestino para la fabricación de explosivos.

En los registros audiovisuales se observa cómo los uniformados ingresan de manera sorpresiva al inmueble y encuentran a dos hombres durmiendo en paños menores, sin margen de reacción. El procedimiento, adelantado en horas tempranas, permitió asegurar el lugar y comenzar de inmediato la inspección del material almacenado.

De acuerdo con la información oficial, durante el registro fueron hallados munición de distintos calibres, un lanzagranadas M203, escopetas, proveedores, espoletas, pólvora y varios componentes utilizados para la elaboración de artefactos explosivos improvisados (AEI). En los videos también se aprecia parte del material incautado, dispuesto sobre el suelo mientras los peritos documentaban cada elemento.

En la localidad de Usme, al sur de Bogotá, fue encontrado este depósito del ELN, donde fabricaban artefactos explosivos improvisados que serían usados en actos terroristas durante las próximas elecciones. Dos personas fueron capturadas. pic.twitter.com/YxwzNVFM4M — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 25, 2026

DEA apoyó operativo en Colombia

La intervención se llevó a cabo en la localidad de Usme, en Bogotá, en una operación conjunta de la Policía Nacional, el Gaula y la Fiscalía, con apoyo de la DEA. Según las autoridades, en el lugar se almacenaban insumos suficientes para fabricar más de 70 artefactos explosivos improvisados.

Las investigaciones preliminares indican que los detenidos harían parte de un grupo estructurado aún por establecer, con presuntos vínculos con el ELN. De acuerdo con la hipótesis oficial, los explosivos podrían estar destinados a acciones terroristas en el marco de la jornada electoral.

Tras el operativo, las dos personas capturadas quedaron a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las indagaciones para determinar el alcance de la red y posibles responsables adicionales. Las autoridades también reiteraron que se mantiene una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita anticipar y neutralizar cualquier atentado.

