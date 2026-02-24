Una joven aseguró en sus redes sociales que fue víctima de un presunto caso similar al del denominado “paseo millonario” luego de salir de un reconocido bar en Bogotá, situación que encendió nuevamente las alertas sobre la inseguridad en la capital.

(Vea también: Diana Ospina dio declaración detallada de su secuestro y puso en la mira al taxista)

El hecho se conoció este martes 24 de febrero, cuando Valerie Gutiérrez compartió un video en el que relató que estaba celebrando el cumpleaños de una amiga junto a un grupo de conocidos y que, al finalizar la reunión, decidieron trasladarse a otro sitio para continuar la noche.

Posteriormente, cuando se disponían a regresar a casa, ella y una amiga solicitaron un vehículo por aplicación. Sin embargo, minutos después de iniciar el trayecto, ambas perdieron el conocimiento.

“No sabemos qué hicieron con nosotras, dicen que fue el tema de la droga, tenernos ahí dormidas y quitarnos el celular”, recordó la mujer en la grabación, en la que explicó que alcanzó a avisar a un amigo que ya estaban cerca de llegar a su destino antes de quedar completamente inconsciente.

Según el relato, Valerie y su amiga despertaron sin saber cuánto tiempo había pasado ni en qué lugar se encontraban, luego de que el conductor les indicara que debían bajarse del vehículo de inmediato. La joven describió la sensación como si hubiese estado “dormida”, con dificultad para comprender lo que estaba ocurriendo.

“Me dijeron: ‘Se tiene que bajar ya’. Y yo al momento de reaccionar sentía como si me hubieran dormido, o sea, estaba totalmente perdida del conocimiento“, agregó.

En ese momento notaron que no tenían sus celulares. Ante el reclamo, el conductor respondió que nunca se habían subido con esos objetos. Además, insistió en que descendieran del vehículo y les señaló otro automóvil que supuestamente continuaría el recorrido, lo cual finalmente no ocurrió.

Las jóvenes fueron dejadas en el sector de la calle 127 con carrera Séptima, en el norte de la ciudad. Desorientadas, caminaron hasta encontrar una portería donde pidieron ayuda para contactar a sus familiares. Poco después, la madre de una de ellas llegó al lugar y las recogió.

De acuerdo con el testimonio, habrían permanecido cerca de una hora bajo los efectos de alguna sustancia antes de ser abandonadas y descubrir que habían sido víctimas de robo. La joven indicó que aún no saben exactamente qué ocurrió durante ese periodo.

La mujer también hizo un llamado a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad y evitar que otras personas pasen por situaciones similares, especialmente en zonas de entretenimiento nocturno.

Similitudes con el caso de Diana Ospina:

El caso se conoció pocas horas después del hallazgo con vida de Diana Ospina, quien había sido reportada como desaparecida tras salir de la reconocida discoteca Theatron.

Ospina tomó un taxi y, al llegar a su casa, fue abordada por sujetos que llegaron en otro vehículo de transporte público. Según las investigaciones, delincuentes habrían robado más de 50 millones de pesos de sus cuentas bancarias y posteriormente la abandonaron en la vía hacia Choachí, desde donde logró pedir ayuda.

Ambos hechos harían parte del incremento de este tipo de modalidad de hurto y de los riesgos asociados al uso de transporte después de salir de establecimientos nocturnos en la ciudad.

