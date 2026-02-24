Un violento asalto sacudió la noche del lunes 23 de febrero en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, cuando cinco hombres armados irrumpieron en una reconocida panadería ubicada al lado de uno de los edificios más custodiados de la capital. Según reveló El Tiempo, el hecho ocurrió hacia las 8:00 p. m. y dejó momentos de pánico entre clientes y trabajadores.

El establecimiento afectado pertenece a la cadena Romannoti y está situado a pocas cuadras del Concejo de Bogotá. Según el medio citado, vecinos y testigos califican la zona como segura por la constante presencia de esquemas de protección y vigilancia oficial.

Una de las víctimas contó a El Tiempo que los delincuentes llegaron en motocicletas y entraron al sitio buscando, al parecer, a una persona específica. “Todos venían armados y dos de ellos estaban encapuchados”, relató. Dentro del local había alrededor de 25 personas entre empleados, meseros y clientes cuando comenzó el hurto.

Según los testimonios recogidos por el diario, los asaltantes despojaron a los presentes de joyas, celulares y tarjetas de crédito, además de llevarse el dinero de la caja registradora. “Nos quitaron joyas, celulares, tarjetas de crédito y se llevaron la caja de la panadería”, dijo una de las víctimas.

Otro detalle que llamó la atención es que uno de los hombres permaneció varios minutos dentro del establecimiento antes del asalto, observando a los clientes e incluso consumiendo alimentos. “A uno se le llevaron una lujosa cadena y a otros, les hurtaron otro tipo de joyas”, agregó el testigo.

Fuentes consultadas por el medio indicaron que los responsables podrían haber estado siguiendo a una persona de alto perfil que frecuenta el sector. Esa hipótesis es materia de investigación por parte de las autoridades.

Investigadores de la Policía acudieron al lugar en la mañana siguiente para recopilar videos de cámaras de seguridad e intentar identificar tanto a los asaltantes como a la persona que, presuntamente, era su objetivo.

