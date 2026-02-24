El caso de inseguridad de Diana Ospina en Bogotá puso sobre la mesa un problema en el que los ciudadanos de la ciudad dejan en evidencia el peligro en los diferentes ámbitos.

Ahora, la periodista Mónica Rodríguez replicó un caso en el que una mujer hizo un dramático relato en el que aseguró que personas en un vehículo blanco le quitó el perro a la persona que lo iba paseando, para lo cual utilizó un arma.

“Yo solo les pido que nos devuelvan al perro, él es mi familia. Snow tiene 9 años y lo único que necesita es ser cuidado”, afirmó en medio del llanto la persona afectada, cuyo caso fue expuesto desde la cuenta de X (antes conocido como Twitter) por la comunicadora.

La dueña de la mascota afirmó que “se lo robó un carro con placas FAY 096” en el barrio Santa Helenita (ver mapa), por lo que solicitó el apoyo de la comunidad y las autoridades para hallar el animal.

La comunicadora que compartió el caso expresó su molestia por el caso, que coincide con la mencionada situación de Diana Ospina en un atraco millonarios el pasado domingo 22 de febrero de 2026.

“Con arma hasta para robarse un perrito. Inviable esta inseguridad y que autoridades estén tan al margen”, afirmó la periodista Mónica Rodríguez, que etiquetó al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Policía de Bogotá.

Esta fue la publicación con el video de la mujer que hizo el dramático relato en un hecho más que insólito en la capital colombiana en febrero:

¿Qué hacer cuando es víctima de un robo en Bogotá?

Ser víctima de un robo en Bogotá es una situación estresante, pero actuar con rapidez y método es fundamental para proteger su integridad, sus activos financieros y facilitar la labor de las autoridades.

La seguridad ciudadana en 2026 se apoya en la digitalización de procesos, lo que permite que la reacción institucional sea más eficiente si se siguen los protocolos establecidos por la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá.

Priorizar su seguridad: si el robo acaba de ocurrir, no intentar perseguir al delincuente. Buscar un lugar seguro y comunicarse de inmediato con la Línea de Emergencias 123 para informar el lugar exacto y la descripción de los sospechosos.

si el robo acaba de ocurrir, no intentar perseguir al delincuente. Buscar un lugar seguro y comunicarse de inmediato con la para informar el lugar exacto y la descripción de los sospechosos. Bloqueo de servicios financieros: si le hurtaron el celular o la billetera, llamar de inmediato a sus entidades bancarias para bloquear tarjetas débito, crédito y aplicaciones móviles. Los bancos cuentan con líneas de atención 24 horas específicas para estos casos.

si le hurtaron el celular o la billetera, llamar de inmediato a sus entidades bancarias para bloquear tarjetas débito, crédito y aplicaciones móviles. Los bancos cuentan con líneas de atención 24 horas específicas para estos casos. Reportar el equipo móvil: comunicarse con el operador de telefonía para bloquear el número de la línea y el código IMEI del dispositivo. Esto impide que el equipo sea revendido o utilizado en redes nacionales.

comunicarse con el operador de telefonía para bloquear el número de la línea y el código IMEI del dispositivo. Esto impide que el equipo sea revendido o utilizado en redes nacionales. Cambio de contraseñas: modificar de forma urgente las claves de los correos electrónicos, redes sociales y, especialmente, de las billeteras digitales (como Nequi o Daviplata) para evitar suplantaciones.

La denuncia no solo es un requisito para reclamar seguros, sino que alimenta el mapa delictivo de la ciudad. Puede hacerla de las siguientes formas:

Plataforma virtual “A Denunciar”: es el canal oficial de la Fiscalía y la Policía. Permite reportar el hurto sin necesidad de desplazarse a una oficina física.

es el canal oficial de la Fiscalía y la Policía. Permite reportar el hurto sin necesidad de desplazarse a una oficina física. Unidades de Reacción Inmediata (URI): si hubo lesiones personales o si el delincuente fue capturado en flagrancia, se debe acudir a una URI para que un fiscal asuma el caso.

si hubo lesiones personales o si el delincuente fue capturado en flagrancia, se debe acudir a una URI para que un fiscal asuma el caso. Inspecciones de Policía: útiles para dejar constancia de la pérdida de documentos de identidad, lo cual evita problemas legales futuros por suplantación.

Bogotá cuenta con centros de atención a víctimas donde puede recibir orientación jurídica y apoyo psicológico gratuito si el evento fue traumático.

