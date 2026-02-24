La desaparición de Diana Ospina, una mujer de 47 años, mantiene en alerta a sus familiares y a las autoridades en Bogotá, luego de que se completaran más de 40 horas sin conocer su paradero. La última vez que fue vista ocurrió en la madrugada del pasado 22 de febrero, cuando salió de un bar del sector de Chapinero y abordó un taxi con destino a la localidad de Engativá, donde reside.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con registros de cámaras de seguridad conocidos en las últimas horas, la mujer acompañó a una amiga hasta la carrera 13 con calle 59, muy cerca del establecimiento Theatron, donde habían estado departiendo. En ese punto, su acompañante tomó un vehículo particular de color gris, mientras que Ospina regresó caminando hasta la calle 58 bis con carrera 10. Allí, según las imágenes, hizo la parada a un taxi en plena vía pública y subió al automotor tras conversar brevemente con el conductor.

(Lea también: “No fue un secuestro, fueron dos”: caso de Diana Ospina da giro por lo nuevo que se supo)

Un segundo video permitió identificar que el vehículo tendría placas ESN 170. Hasta el momento no se han conocido más registros del trayecto posterior, pero no se descarta que este taxi pueda estar relacionado con la desaparición, por lo que las autoridades analizan la información disponible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

Según información revelada por el diario El Tiempo, el vehículo presenta cinco comparendos activos por distintas infracciones cometidas entre 2020 y 2025, los cuales figuran a nombre de varios propietarios y conductores.

Entre las sanciones aparecen:

Mal parqueo en Puente Aranda (2020).

Exceso de velocidad (febrero de 2024).

Pasarse un semáforo en rojo (febrero de 2024).

Conducir con licencia vencida en dos ocasiones (2024 y 2025).

La deuda acumulada por estos comparendos asciende a 2.803.499 pesos.

(Lea también: “Una casa de barrio”: dan detalles del lugar en el que estuvo Diana Ospina, en Bogotá)

La persona que compartió con Diana durante la noche relató que inicialmente ella tenía previsto solicitar un servicio de transporte por aplicación. Sin embargo, tras la cancelación del viaje, le informó que tomaría un vehículo en la vía principal, lo que coincide con los videos conocidos hasta ahora.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia continúa pidiendo ayuda para ubicarla y esclarecer qué ocurrió después de que abordó el taxi en Chapinero. Cualquier información puede ser clave para dar con su paradero.

* Pulzo.com se escribe con Z