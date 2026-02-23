Se conocieron las primeras imágenes de Diana Ospina luego de que apareciera en un CAI de la Policía en la vía que conecta Bogotá con Choachí. La mujer permanecía desaparecida desde la madrugada del domingo, momento en el que tomó un taxi tras salir de un establecimiento nocturno en la capital.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Melquisedec Torres, quien subió imágenes de la mujer a sus redes sociales, Ospina se encuentra consciente y, en términos generales, en buen estado de salud, aunque recibió valoración médica para confirmar su condición física y descartar cualquier afectación.

Las fotografías conocidas muestran el momento posterior al hallazgo, mientras uniformados acompañaban el procedimiento de verificación de identidad y protección.

Diana Ospina: X@Melquisedec70

Alcalde Galán se pronunció luego de que apareciera Diana Ospina

Carlos Fernando Galán se refirió al caso tras confirmarse la aparición de Diana Ospina. El mandatario destacó que la mujer llegó por sus propios medios al CAI Mirador.

También señaló que el caso seguirá bajo verificación para esclarecer las circunstancias que rodearon su desaparición y los hechos ocurridos desde el momento en que abordó el vehículo en la madrugada del domingo. Galán insistió en el compromiso de la administración distrital para dar con los determinar responsabilidades.

Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 24, 2026

