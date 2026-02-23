La búsqueda de la desaparecida Diana Ospina luego de salir de Theatron, bar en el norte de Bogotá, tiene un nuevo detalle que salió a la luz y sirve como elemento clave detrás del misterio.

Las cámaras de seguridad captaron el momento preciso en el que la joven se subió al taxi en la localidad de Chapinero en la madrugada del domingo 22 de febrero de 2026, instante en el que se le perdió el rastro.

Esta es la publicación de Noticias RCN desde su cuenta de X (antes conocido como Twitter), donde es posible observar algunos detalles sobre la mujer de 47 años sobre de la que se desconoce hasta ahora el paradero.

El caso ha tomado especial interés debido a la divulgación en redes sociales, donde se ha difundido la imagen de quien está desaparecida en medio de la expectativa general sobre su paradero en la capital colombiana.

Este es otro registro desde la misma red social recopilado por Pulzo:

#ATENCIÓN | Se conocieron las grabaciones de las cámaras de seguridad en la zona donde se vio por última vez a Diana Ospina en la noche del sábado 21 de febrero. Se observa cómo se despide de una conocida y camina unos pasos antes de abordar un taxi. pic.twitter.com/rW0FdbHv6w — Pulzo (@pulzo) February 23, 2026

Cabe remarcar que también se conoció antes una foto del taxi al que se subió Diana Ospina antes de su desaparición, aunque como parte de la investigación en curso no se han mostrado mayores detalles del carro.

De hecho, el video con la grabación tuvo la precaución de tapar las placas del vehículo de transporte público como parte de algunos aspectos que son parte de la reserva hasta ahora en el seguimiento.

Lo cierto es que las imágenes permiten observar que la mujer utilizaba un jean y una blusa negra, además de un bolso y tacones del mismo color como parte de su atuendo al salir de Theatron.

También parece pertinente aclarar que su caminar parece estable y no el de una persona que tiene alguna clase de desconcierto, previo a subirse el carro en cuestión. Allí se pierde el rastro de Ospina.

El Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó desde su cuenta personal de X que la Secretaría de Seguridad y la Policía de la capital colombiana conocieron la información sobre la desaparición de Diana Ospina desde el domingo 23 de febrero de 2026.

Precisamente, afirmó que desde ese instante se activaron todas las herramientas de búsqueda, con lo que el Gaula de la Policía y la Secretaría han adelantado todas las labores para encontrarla.

“Seguimos en esta tarea. Por favor, si alguien tiene información que pueda ayudarnos a dar con su paradero, repórtenla a la Línea 123”, indicó por medio de la mencionada red social.

Entre los datos que ofrecieron las autoridades como parte de este proceso de búsqueda, se supo que la mujer iba para su residencia en Usaquén y que salió a eso de las 2:59 a. m., en la madrugada.

La descripción de Diana Moreno es de estatura de 1,57 metros, contextura delgada, tez clara, ojos café claro, cabello castaño oscuro y ondulado (tinturado de rubio). La foto que se ha divulgado es de hace un año.

Entre las prendas que tenía la joven desaparecida en su atuendo, vestía una chaqueta de lentejuelas de diferentes colores, una blusa negra, un jean azul, además de botines y bolso de color negro.

Este es el cartel con el que se ofreció la mencionada información como parte de la búsqueda de la desaparecida.

La búsqueda de Diana Ospina continúa. pic.twitter.com/sfnsW32SGB — Daniela Sierra Toro (@DaniSie) February 23, 2026

Un detalle determinante que Pulzo conoció fue que familiares indicaron que a Diana Moreno le sacaron 40 millones de pesos, acompañada de dos amigos personales. El tema aún es un misterio.

