Continúan las investigaciones por la desaparición de Diana Ospina, una mujer de 47 años que fue vista por última vez luego de salir de la discoteca Theatron, en el sector de Chapinero, la madrugada del domingo 22 de febrero. En medio de la incertidumbre de sus familiares, el establecimiento entregó nuevas declaraciones sobre lo ocurrido y el material que está siendo analizado por las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

Desde el área de comunicaciones del bar aseguraron que han estado colaborando con los organismos de investigación para esclarecer el caso. “Hemos colaborado con el Gaula. Se está recolectando información y los videos de las cámaras. Además, se está haciendo una cronología de los hechos para emitir un comunicado”, indicaron a Pulzo.

(Lea también: Buscan a menor desaparecida desde el 15 de febrero en Bogotá; salió de casa sin dejar rastro)

Según la reconstrucción preliminar basada en cámaras de seguridad, las dos mujeres (Diana y una amiga) abandonaron el lugar hacia la 1:30 de la mañana, pero tomaron caminos distintos. “Por ahora, lo que sabemos es que las dos mujeres salen del bar a la 1:30 de la mañana; una de ellas, la amiga, toma un carro particular por la carrera 13, como si hubiera esperado al carro. La persona, que es la desaparecida, sube de la carrera 13 a la calle 58 y afuera del bar se le ve subir en un taxi”, explicaron.

Lee También

Otro elemento que llamó la atención es que, de acuerdo con el establecimiento, ninguna utilizó el servicio de transporte seguro que el lugar ofrece a sus clientes. “Algo clave es que Theatron tiene el servicio de taxis seguros para los usuarios, pero ninguna de ellas toma estos vehículos”, agregaron.

La última pista de Diana Ospina antes de desaparecer en Bogotá

De acuerdo con la familia, Diana envió un mensaje de voz a uno de sus amigos indicando que estaba “a cinco minutos de llegar a la casa”, información que fue conocida en declaraciones entregadas a Pulzo. Sin embargo, sus allegados notaron un cambio en el tono de voz que generó preocupación, además de la eliminación de un mensaje en el que aparentemente había compartido la placa del vehículo.

Horas después, sus familiares confirmaron movimientos bancarios irregulares por más de 40 millones de pesos desde sus cuentas, situación que incrementó la alarma sobre lo ocurrido.

También cuestionaron la actitud de las personas que estaban con ella en la discoteca. “Son amigos personales, pero han estado súper desaparecidos del caso”, afirmó su sobrina.

(Vea también: Extraño detalle en donde encontraron cuerpo muerto del estudiante del Bosque: ¿cómo terminó ahí?)

¿Cómo identificar a Diana Ospina?

Al momento de su desaparición, Diana Ospina vestía:

Jean negro.

Body negro.

Chaqueta de lentejuelas azul y morada.

Como rasgos físicos, es descrita como una mujer morena, de 47 años (aparenta menos), con cabello de raíz negra y puntas rubias.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda y analizan los videos de seguridad del sector para establecer qué ocurrió tras abordar el vehículo. La familia pide a cualquier persona con información comunicarse de inmediato con las líneas de emergencia.

* Pulzo.com se escribe con Z