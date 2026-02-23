La noche de rumba del sábado 21 de febrero terminó en una pesadilla para la familia de Diana Ospina, una mujer de 47 años cuya desaparición tiene en alerta a las autoridades y ciudadanos en Bogotá. Diana se encontraba en la famosa discoteca Theatron, en el sector de Chapinero, cuando se perdió su rastro tras abordar un vehículo de transporte.

Sigue a PULZO en Discover

Stefanny, sobrina de la mujer, relató a Pulzo.com que lograron acceder al WhatsApp Web de su tía, encontrando una pista que hiela la sangre. En un mensaje enviado a uno de los amigos con los que estaba, Diana alcanzó a decir que estaba “a 5 minutos de llegar a la casa”.

Sin embargo, hay detalles que sugieren que algo salió mal en el trayecto. En el audio se percibe un cambio en su tono de voz, como si presintiera un peligro inminente. También, la familia notó que el mensaje en el que ella supuestamente enviaba el número de la placa del vehículo fue eliminado. Mientras Diana sigue sin aparecer, sus familiares confirmaron que le han sustraído más de 40 millones de pesos de sus cuentas bancarias.

La familia también cuestiona la actitud de los dos acompañantes que estuvieron con ella en el establecimiento. “Son amigos personales, pero han estado súper desaparecidos del caso”, afirmó la sobrina, quien espera que las cámaras de seguridad de la discoteca y del sector aclaren si ella se fue sola o acompañada.

Lee También

¿Cómo identificarla?

Al momento de su desaparición, Diana Ospina vestía un jean y body negro. Chaqueta de lentejuelas azul y morada. Rasgos: Morena, 47 años (aparenta menos edad), cabello con raíz negra y puntas rubias.

* Pulzo.com se escribe con Z