Un grave hecho de inseguridad se registró hace más de una semana en Bogotá. Un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) fue víctima de un violento ataque con arma blanca mientras cumplía con su labor en el sur de la ciudad.

Según los indicado por el portal Colombia Oscura en X, un grupo de delincuentes habría abordado el vehículo con la intención de despojar de sus pertenencias a los usuarios. En un intento por frustrar la huida de los asaltantes, el trabajador habría decidido desviar el bus y dirigirse hacia un CAI cercano para buscar auxilio policial. Al percatarse de la maniobra, uno de los sujetos arremetió contra él, propinándole varias puñaladas.

A través de videos difundidos en redes sociales de la cuenta Colombia Oscura, se conoció la angustiante reacción de los testigos, quienes gritaban desesperadamente para que el agresor se detuviera. En las imágenes se observa que el bus cubría la ruta Altamira.

La empresa concesionaria correspondiente revisó la situación y activó los protocolos establecidos para este tipo de casos, brindando acompañamiento al conductor y poniendo el hecho en conocimiento de las autoridades competentes.

Por su parte, los internautas reaccionaron ante semejante hecho: “Esa es la seguridad pública en Bogotá. Tristemente es la norma, no la excepción”, “y toda esa gente que rodea el bus no hizo nada. Qué impotencia como se dejan llenar de cobardía y morbo” y “esto no puede quedar impune, ahora los conductores tampoco pueden estar a salvo”, son parte de los comentarios hechos en el ‘post’.

¿Cuántos robos ocurren en los buses de Transmilenio?

La Secretaría de Seguridad de Bogotá reveló cifras preocupantes sobre la delincuencia en el sistema de transporte masivo. Durante el 2025, los hurtos a personas al interior de los buses registraron un incremento del 45 % en comparación con el año anterior, evidenciando un deterioro en la seguridad para los usuarios.

Según el reporte oficial, se contabilizaron un total de 8.623 hurtos, lo que representa 2.673 casos adicionales frente a los 5.950 registrados en 2024. La concejal Diana Diago, quien hizo eco de estos datos, detalló la frecuencia de este delito según el tipo de vehículo del sistema.

El balance muestra que los buses articulados (rojos) son los más afectados, con 3.388 incidentes. Le siguen los alimentadores (verdes), que sumaron 2.144 casos, y los buses del SITP (azules), donde se reportaron 1.383 hurtos a lo largo del año.

