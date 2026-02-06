El pasado incidente que tuvo como blanco la caravana de seguridad del senador Jairo Castellanos en Arauca, ha desatado inquietud entre los círculos políticos colombianos. La breve información reportada en primera instancia obliga a expandir la discusión y adentrarse en buscar respuestas más profundas sobre este incidente.

El ataque contra el senador y su equipo de seguridad, un hecho que se suma a la creciente inseguridad que viene afectando al departamento de Arauca. El área, conocida por su importancia estratégica para grupos armados ilegales, vuelve a ser centro de atención por hechos violentos.

Jairo Castellanos, reconocido por su larga trayectoria en la política, se encontraba en un recorrido por la región cuando su equipo de seguridad fue atacado. Si bien la información inicial apunta a que el incidente fue obra de un grupo armado ilegal, se maneja la hipótesis de que fue el Eln el que hizo el ataque.

Según informó El Tiempo, quien tuvo acceso a un reporte inicial, dos de los cuatro escoltas que transportaba la camioneta murieron en el atentado: Wilmer Antonio Leal, asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), y Esmeli Manrique Valencia, patrullero de la Policía Nacional.

Asimismo, El Tiempo logró obtener videos del incidente, los cuales muestran a hombres armados con fusiles, posicionados en el centro de la carretera y disparando directamente contra la camioneta.

Se desconoce si este ataque tiene connotaciones políticas o si es simplemente un nuevo episodio en el escenario de violencia que afronta la región. Sin embargo, el incidente subraya la necesidad urgente de medidas de seguridad más eficaces para garantizar la seguridad de las figuras políticas y de la población en general.

El senador Castellanos, conocido por su carácter fuerte y su compromiso con la región, mencionó posteriormente al incidente: “No renunciaremos a nuestro compromiso de servir a la comunidad y trabajar por la paz en Arauca”. Y es que, ante situaciones de violencia, más que retroceder, los líderes se ven obligados a replantear sus estrategias y buscar soluciones.

Frente al acontecimiento, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de las redes sociales, instruyendo al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y a las pertinentes autoridades a que adelanten las investigaciones sobre el caso para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los escoltas desaparecidos. “Se le brindará todo el apoyo en materia de seguridad para proteger la vida del congresista y su equipo de trabajo”, enfatizó el mandatario, ratificando así el compromiso del gobierno con la protección de los líderes políticos.

