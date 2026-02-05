El jefe de la cartera del Interior confirmó que habló directamente con el senador Jairo Castellanos luego del atentado armado ocurrido en Arauca, un hecho que dejó como saldo la muerte de dos escoltas de su esquema de seguridad y una profunda conmoción emocional en el congresista.

Según relató Benedetti, Castellanos se encuentra bien físicamente, pero estaba llorando y visiblemente afectado por lo sucedido. El ministro aseguró que el senador estaba “profundamente conmovido” por la muerte de los hombres que lo protegían y por la gravedad del ataque, ocurrido en una zona golpeada por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales.

Qué dijo Benedetti sobre el atentado a esquema de Jairo Castellanos

En sus declaraciones, el ministro del Interior explicó que el atentado no ocurrió contra el vehículo en el que se movilizaba Castellanos, sino contra una caravana de seguridad que se dirigía desde Norte de Santander para encontrarse con él en Yopal.

He hablado con el senador Jairo Castellanos @JairoSenador22 tras el atentado que sufrió una de las camionetas de su esquema de seguridad. Él está bien, pero profundamente conmovido por el cruel asesinato de miembros de su esquema. La Policía y el Gobierno garantizarán su… pic.twitter.com/uHLEQOMXqH — Armando Benedetti (@AABenedetti) February 5, 2026

Uno de los datos más delicados revelados por Benedetti es que una de las camionetas del esquema de seguridad está desaparecida, situación que mantiene en alerta a las autoridades. El ministro indicó que se trata de un vehículo que debía encontrarse con el senador y cuyo paradero aún no ha sido establecido oficialmente.

“Vamos a estar al frente de todas las investigaciones para saber de qué se trata esto”, afirmó Benedetti, dejando claro que el Gobierno seguirá de cerca el caso por la gravedad del atentado y el contexto de seguridad en la región.

Retén ilegal del Eln

Por su parte, Caracol Radio informó que la camioneta del senador Jairo Castellanos habría sido atacada a tiros luego de no detenerse ante un retén ilegal instalado en una vía del departamento de Arauca.

De acuerdo con esa versión, el retén habría sido montado por el Eln, grupo armado que mantiene presencia en varias zonas del oriente del país y que ha sido señalado en repetidas ocasiones por acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.

