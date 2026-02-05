La principal preocupación por el atentado contra el equipo del senador Jairo Castellanos (ASI) ya no es solo el ataque armado, sino la incertidumbre por el paradero de varios integrantes de su comitiva, cuyo rastro sigue sin esclarecerse horas después de los hechos registrados en Fortul, Arauca.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Alerta luego de ataque contra esquema de Jairo Castellanos: buscan a integrantes de su equipo cuyo paradero es incierto)

El atentado ocurrió este jueves 5 de febrero, cuando el equipo del congresista se movilizaba por carretera desde Fortul (Arauca) hacia Yopal (Casanare). Aunque Castellanos no iba en el vehículo atacado y resultó ileso, el hecho dejó un saldo de dos escoltas asesinados, lo que elevó de inmediato el nivel de alerta en la región.

La alarma creció tras la advertencia pública de la senadora Berenice Bedoya, presidenta del partido Alianza Social Independiente (ASI), quien señaló que algunos miembros del equipo del senador habrían sido secuestrados por los responsables del ataque, una información que, según indicó, permanece bajo seguimiento y verificación.

Lee También

Condena total al vil atentado del que fue objeto el esquema de seguridad del Senador @JairoCastellanos en el que asesinaron cobardemente a dos de sus escoltas y aparentemente secuestraron a otros miembros de su equipo. Toda mi solidaridad con sus amigos y familiares.

He recibido… pic.twitter.com/gxlqAeRpCN — Berenice Bedoya Senadora (@berenicebedoya1) February 5, 2026

Presidente Petro ordenó operativo por atentado contra congresista

El presidente Gustavo Petro confirmó que se comunicó directamente con el senador Castellanos y que ordenó a las autoridades concentrar esfuerzos en la búsqueda de otro vehículo en el que se movilizaban cuatro integrantes del equipo de trabajo, cuyo paradero aún no ha sido establecido. Según el mandatario, estas personas se desplazaban en una camioneta Volkswagen Amarok blanca, de platón, con placas THZ973.

“He ordenado al Ministro de Defensa y a las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de otro de los vehículos […] y dar captura a los responsables de este hecho”, señaló Petro, quien también aseguró que se reforzará el esquema de seguridad del congresista y de su equipo.

He dialogado con el Senador @jairosenador22 a quien le expresé mi solidaridad por el atentado del cual fue víctima su esquema de seguridad y donde fallecieron dos de sus escoltas quienes se transportaban entre Fortul y Tame en Arauca, el congresista no encontraba en lugar de los… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 5, 2026

Mientras avanzan las investigaciones, el caso mantiene en vilo no solo al partido ASI, sino al país, ante la falta de información concluyente sobre la situación de los integrantes del equipo que aún no han sido ubicados.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.