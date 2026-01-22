Las autoridades atendieron una emergencia en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, luego de la detonación de un artefacto explosivo, un hecho que dejó varias personas heridas, según la información preliminar.
Tras la explosión, se reportaron múltiples lesionados en la zona, lo que obligó a una rápida intervención de los organismos de emergencia. Las autoridades acordonaron el sector mientras se adelantan las labores de atención y control de la situación.
De acuerdo con los primeros reportes conocidos, el artefacto correspondería a una granada, aunque las autoridades continúan verificando lo ocurrido en el lugar.
Heridos por explosión en el centro de Bogotá
