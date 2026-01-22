Las autoridades atendieron una emergencia en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, luego de la detonación de un artefacto explosivo, un hecho que dejó varias personas heridas, según la información preliminar.

Tras la explosión, se reportaron múltiples lesionados en la zona, lo que obligó a una rápida intervención de los organismos de emergencia. Las autoridades acordonaron el sector mientras se adelantan las labores de atención y control de la situación.

De acuerdo con los primeros reportes conocidos, el artefacto correspondería a una granada, aunque las autoridades continúan verificando lo ocurrido en el lugar.

Heridos por explosión en el centro de Bogotá

De acuerdo con la versión preliminar conocida por Pulzo, el ataque habría sido cometido por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes lanzaron, al parecer, una granada contra un establecimiento comercial señalado como casa de lenocinio en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. #Bogotá | Reportan una explosión en el barrio Santa Fe, centro de la capital del país. Las autoridades ya están presentes en la zona. Informes preliminares hablan de 10 personas heridas. pic.twitter.com/7wreFyPrwC — Minuto60 (@minuto60com) January 23, 2026 El hecho dejó hasta el momento ocho personas heridas, que fueron trasladadas a distintos centros asistenciales, mientras la zona permanece acordonada y bajo verificación de las autoridades.

