En las últimas horas se conoció la identidad del hombre que perdió la vida tras la explosión registrada en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. De acuerdo con información entregada por Blu Radio y Noticias Caracol, la víctima era conocida como el ‘maestro Roshi’, quien trabajaba como mesero en esta zona de la ciudad y también en la avenida Primero de Mayo, otro sector de rumba de la capital.

Según los mismos medios, el ciudadano resultó gravemente afectado por la onda expansiva del estallido ocurrido en la noche de este jueves 22 de enero en este sector de la capital, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre no logró sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades señalaron que la víctima había llegado hace aproximadamente tres meses a esta zona de tolerancia del centro de Bogotá, específicamente al sector de la carrera 16 con calle 24, lugar donde ocurrió la explosión. El hecho también dejó 13 personas heridas, entre trabajadoras sexuales, comerciantes y peatones que se encontraban en el área al momento del atentado.

Un caos se generó en el barrio Santa Fe luego de un atentado con explosivos que deja una persona muerta y 13 heridos. Así amanece la zona 👇 Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/YDU5llfadq — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 23, 2026

El ataque, perpetrado con una granada entre los establecimientos Troya y Adonis, mantiene en la mañana de este viernes 23 de enero a dos personas en cirugía por lesiones ocasionadas por la onda expansiva, mientras que otros afectados ya fueron dados de alta. Las autoridades continúan investigando lo ocurrido.

¿Por qué habría ocurrido el ataque con granada en el barrio Santa Fe (Bogotá)?

Un ataque con granada registrado en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, dejó como saldo una persona muerta y trece más heridas, hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades, que manejan varias hipótesis sobre lo ocurrido.

La primera línea de investigación apunta a un posible caso de extorsión contra uno de los establecimientos del sector. Sin embargo, esta versión ha perdido fuerza, ya que, según se conoció, las amenazas se habrían presentado hace cerca de ocho meses, cuando a uno de los dueños le exigieron dinero para permitirle seguir trabajando en la zona, sin que desde entonces se hubieran registrado nuevos hechos relacionados.

#BOGOTÁ. En la noche de este jueves 22ENE se reportó una fuerte explosión en el b/Santa Fe, cl 24 con cr 16, en el centro de la ciudad, cerca a un local conocido como Troya. Al parecer, se trataría de una granada que lanzaron sujetos en motocicleta. Se habla de varias personas… pic.twitter.com/VfF63ICLbe — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) January 23, 2026

Otra hipótesis señala que el ataque no habría estado dirigido directamente contra los locales comerciales, sino contra una persona que se encontraba en el exterior de los establecimientos al momento de la explosión.

De acuerdo con Noticias Caracol, las autoridades continúan recolectando pruebas para establecer el móvil del atentado y dar con el paradero de los responsables, quienes, al parecer, huyeron en una motocicleta negra tras lanzar la granada.

