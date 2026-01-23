En la noche de este 22 de enero, en el centro de Bogotá hubo una explosión que dejó 13 heridas y un hombre fallecido. Las causas aún están por establecerse, pero las primeras versiones apuntan a que sería un ataque contra uno de los establecimientos nocturnos más importantes y reconocidos de la zona de tolerancia en el Santa Fe.

Se trata de Troya, un tradicional lugar de entretenimiento para adultos que desde el jueves en la noche empieza a tener una alta cantidad de visitantes, principalmente hombres.

A fuera de este lugar también hay varios vendedores ambulantes y, de hecho, la mayoría de las personas que resultaron heridas por la onda explosiva hacen parte de esta población vulnerable.

Según ‘el ojo de la noche’, de Noticias Caracol, en el momento de la explosión de la granada hubo 3 personas que resultaron gravemente heridas. Una de ellas, un mesero de Troya, la otra, es otro trabajador de este lugar, y, el tercero, el administrador de uno de los establecimientos nocturnos.

Sin embargo, la misma versión periodística indica que hace 8 meses llamaron al dueño de uno de los establecimientos para extorsionarlo, pero desde ese momento no se supo nada más de esa extorsión, razón por la que no hay primeras hipótesis en ese sentido.

Así las cosas, la granada que explotó frente a Troya pone de nuevo la lupa sobre esta antiquísima zona de tolerancia de Bogotá, donde las autoridades capitalinas tienen una labor más asistencialista en lo social, pero poco orden en el ámbito en la seguridad. De hecho, aunque en la zona suele haber presencia policial, lo común es que los fines de semana la seguridad del Santa Fe sea controlada con personal privado.

Estas son algunas de las imágenes que se conocen de lo sucedido en la noche del jueves:

#ÚLTIMAHORA| 🚨 Se registra una explosión en el barrio Santa Fe, centro de Bogotá, específicamente en la carrera 16 con calle 23, la cual dejó varios heridos, según reportes. Aunque se descarta la hipótesis de carro bomba, las autoridades siguen investigando. Noticia en… pic.twitter.com/MlStHr8R4l — Pulzo (@pulzo) January 23, 2026

