Luego del escalofriante atentado que sufrió el equipo del senador Jairo Castellanos, se conoció un video del momento en el que dispararon en reiteradas ocasiones contra su esquema de seguridad. Las imágenes evidenciaron el terror que se vivió en la zona y agudizan la situación de seguridad en el país, especialmente en un contexto tan álgido como el inicio de las campañas electorales.

La comitiva de Castellanos se movilizaba durante la tarde de este jueves 5 de febrero en una camioneta, cuando fue atacada a bala en Fortul (Arauca) mientras se dirigían a Yopal, capital de Casanare.

Las imágenes, grabadas desde algunos metros del lugar del ataque, evidenciaron el momento exacto en el que dos sujetos, vestidos con jean y chalecos antibalas, abrieron fuego contra los vehículos. En la filmación también se oyeron los estruendos de las ráfagas y el terror de los testigos.

El ataque armado dejó sin vida a dos escoltas del también hermano de Leandro Castellanos, exportero y concejal de Bogotá. Sumado a ello, los criminales secuestraron a algunos miembros del equipo del senador de la Alianza Verde a través del partido ASI, sin embargo, sobre la noche se confirmó la liberación de los integrantes del equipo de campaña.

Este video muestra el momento de uno de los ataques a la camioneta del senador Jairo Castellanos. Dos personas armadas arremeten contra el vehículo en varias ocasiones. pic.twitter.com/SqCrtRzBWp — Mely Múnera (@MelyMunera) February 5, 2026

El congresista no iba en la camioneta que fue atacada con al menos 50 disparos. No obstante, si quedó en ‘shock’ por la gravedad de lo ocurrido. “Vamos a estar al frente de todas las investigaciones para saber de qué se trata esto”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que se comunicó con el congresista.

Horas más tarde del ataque, Castellanos publicó un video en el que detalló cómo ocurrió el ataque en el que su equipo fueron víctimas. En las imágenes se le vio quebrado y, al borde del llanto, se mostró afectado por los escoltas a los que asesinaron.

