Con la voz entrecortada y en medio del dolor, el senador Jairo Castellanos habló públicamente luego del atentado ocurrido en Arauca, un ataque que dejó muertos a dos integrantes de su esquema de seguridad y que, según sus palabras, marcó su vida para siempre.

(Vea también: [Videos] Así quedó la camioneta del senador Jairo Castellanos, después del ataque con más de 50 tiros)

“Me masacraron mis muchachos. Mi esquema de seguridad […]Hacían parte de nuestra familia”, dijo el congresista, visiblemente afectado. Castellanos recordó que uno de ellos llevaba diez años acompañándolo y el otro casi dos, y aseguró que el golpe fue devastador no solo en lo político, sino en lo humano.

El senador afirmó que sobrevivió “de milagro” (no iba en la caravana atacada) y atribuyó su vida a la fe. “Nos salvó mi Dios”, expresó, mientras enviaba un mensaje de solidaridad a las familias de los escoltas asesinados, a quienes identificó como “Wilmer y Manrique”.

Este es el video con las palabras del congresista:

Me duele el alma. Duele profundamente lo que pasó con mi esquema de seguridad. Mis muchachos que salieron a trabajar, a cuidarnos, y hoy son masacrados. El dolor es de sus familias, de sus hijos, de todos nosotros nada justifica tanta violencia. Esto no puede seguir pasando… pic.twitter.com/uNXRD8FJvT — Jairo Alberto Castellanos (@JairoSenador22) February 6, 2026

Mensaje del senador Jairo Castellanos: “Ofrendaron su vida para salvar la nuestra y la democracia”

En su declaración, Castellanos fue enfático en resaltar el sacrificio de los hombres que integraban su esquema de protección. “Ofrendaron su vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia, para tratar de levantar la voz de las regiones”, dijo en su pronunciamiento.

El senador envió un mensaje directo a los familiares de los escoltas: “Un abrazo lleno de cariño y de agradecimiento. Vamos a acompañarlos en este momento difícil”, aseguró, insistiendo en que no eran solo funcionarios, sino parte de su núcleo cercano.

Estas palabras se suman a lo dicho previamente por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien confirmó que Castellanos estaba a salvo, pero profundamente conmovido y llorando por lo ocurrido. En medio del caos posterior al atentado, las autoridades también reportaron que una de las camionetas del esquema de seguridad fue secuestrada.

Angustia por el equipo de campaña de Jairo Castellanos

Además del asesinato de sus escoltas, Castellanos habló del secuestro de parte de su equipo de campaña, encabezado por Abel Quintero, junto a Cristian Torres.

En un llamado desesperado, el senador pidió respeto por sus vidas. “No los masacren como nos masacraron a los muchachos de seguridad. Les pido de corazón que les respeten su vida y los regresen al seno de sus familias”, expresó.

Afortunadamente, la liberación se adelantó en la tarde de este jueves, horas después del ataque.

Finalmente, lanzó una dura exigencia al Gobierno Nacional: garantías reales para hacer política en los territorios. Castellanos advirtió que no se puede seguir haciendo campaña desde apartamentos o redes sociales por miedo a la violencia, y reclamó seguridad para recorrer las regiones, hablar con las comunidades y ejercer la política de manera limpia y transparente.

