Desde el equipo del senador Jairo Castellanos, del partido ASI, confirmaron que fueron liberados los tres integrantes de su campaña que habían sido secuestrados tras el atentado contra uno de los vehículos de su esquema de seguridad en el departamento de Arauca.

Las personas liberadas fueron identificadas como Abel Quintero, el ingeniero Jonathan Gómez y Cristian Torres, quienes habían sido retenidos en medio de los hechos violentos registrados durante el ataque. Según se informó, los tres se encuentran a salvo, mientras se avanza en la verificación de su estado de salud.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido durante el atentado, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que se produjo el secuestro y la posterior liberación de los integrantes de la campaña del senador.

Noticia en desarrollo…

