Desde las 12:00 a. m. del pasado 21 de febrero, la movilidad en el norte de Bogotá experimenta una nueva restricción de largo aliento. La Alcaldía Mayor confirmó el cierre de un carril en la carrera Séptima, entre las calles 121 y 119, en sentido norte – sur. Esta medida operará las 24 horas del día y tendrá una duración estimada de siete meses, según información oficial.

La intervención responde al avance en la construcción de la avenida carrera Séptima, en el tramo comprendido entre las calles 99 y 127. El proyecto incluye la transformación de la intersección con la calle 127 y diversas obras complementarias que buscan mejorar la infraestructura vial en este sector de la capital.

Para quienes transitan habitualmente por esta zona, los demás carriles de la calzada occidental permanecerán habilitados. No obstante, los usuarios de transporte público deben tener en cuenta que el paradero 173A01, situado originalmente en el andén occidental entre las calles 123 y 121, fue trasladado 100 metros hacia el norte.

Por otro lado, la administración distrital aclaró que los andenes destinados a peatones y ciclistas no sufrirán cambios en su configuración actual. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales para anticipar posibles ajustes adicionales en el flujo vehicular.

¿Cómo será el corredor de la carrera Séptima en Bogotá?

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se prepara para dar inicio a una de las transformaciones viales más importantes en el norte de Bogotá. A partir de febrero de 2026, comenzarán las obras del nuevo corredor de la carrera Séptima, un proyecto de 11.5 kilómetros que busca modernizar la movilidad entre las calles 99 y 200.

La obra destaca por su enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia energética. El corredor contará con 14 estaciones de Transmilenio y carriles exclusivos diseñados para la operación de buses eléctricos. Además, los ciclistas dispondrán de una ciclorruta continua, la cual estará integrada con andenes más amplios para facilitar el tránsito peatonal.

El componente ambiental es clave en este diseño; se contempla la siembra de nuevos árboles y la implementación de sistemas de drenaje sostenible para mejorar la gestión del agua. Con esta intervención, el Distrito busca equilibrar el transporte masivo con espacios verdes, renovando por completo la infraestructura de este sector estratégico de la capital.

