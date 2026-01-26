Las obras del megaproyecto de Transmilenio por la carrera Séptima están a punto de arrancar. Así lo confirmó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), al señalar que los trabajos iniciarán en menos de un mes y que la intervención tendrá una inversión total de $ 1,8 billones.

De acuerdo con lo explicado por Molano, el proyecto corresponde al denominado tramo tres, que se extiende desde la calle 99 hasta la calle 200, y que fue dividido en tres grupos para su ejecución. El primero irá desde la calle 99 hasta la 127; el segundo, de la 127 a la 183; y el tercero, de la 183 a la 200.

Sobre el tercer grupo, Molano precisó que su ejecución se hará por segmentos. Según indicó, los trabajos comenzarán desde la calle 99 hasta la 106 por el costado oriental, y desde la calle 116 hacia el norte por el costado occidental.

#RELEVANTE Orlando Molano, director del IDU (@idubogota), confirma que las obras del megaproyecto de TransMilenio por la Carrera Séptima iniciarán en menos de un mes. Su inversión total será de $1,8 billones e irá entre las calles 99 y 200. pic.twitter.com/Ln00cCdvde — Valora Analitik (@ValoraAnalitik) January 26, 2026

Cuándo estará listo el Transmilenio por la Séptima

El funcionario señaló que el contrato del proyecto establece un plazo de ejecución de tres años, con una finalización prevista para 2029. Además, destacó que durante la actual administración se han adelantado más de 82 jornadas de socialización con la comunidad, en las que se han recogido observaciones de los vecinos.

“Se han tenido en cuenta muchas de esas observaciones y, a partir de ellas, se han ajustado y revisado algunos diseños”, afirmó Molano, al referirse al proceso previo al inicio de las obras.

