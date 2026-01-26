La conflagración se presentó en un edificio sobre la avenida Caracas con calle 22, en la localidad de Santa Fe. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá acudió al lugar para atender la emergencia y controlar las llamas, que inicialmente obligaron al cierre parcial de la vía y a la reducción del tránsito vehicular.

Problemas en Transmilenio por incendio que afecta su operación: hay cierres y desvíos

Por la atención de la emergencia, el paso en la Caracas en sentido norte-sur es lento y la Secretaría de Movilidad señala que solo hay paso por un carril mientras las autoridades trabajan en el control del siniestro.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas como consecuencia del incendio. Sin embargo, fueron evacuadas 30 personas que permanecían en el edificio afectado.

Los organismos de emergencia continúan en el sitio para garantizar que la situación esté totalmente bajo control y para determinar el origen de la conflagración en la estructura.

#GestiónDelTráfico [12:30 p.m.] #MovilidadAhora | Por incendio estructural en la localidad de Santa Fe, se registra tránsito lento en la Av. Caracas con calle 22, sentido norte-sur. 🚒@BomberosBogota hace presencia en el lugar y atiende la Novedad. ⛔️Paso a un carril. pic.twitter.com/OUERTprhEN — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 26, 2026

Explosión en Troya, sitio para adultos en el centro de Bogotá

El pasado 22 de enero, a las 9:08 p.m., un acto de violencia sacudió el barrio residencial Santa Fe. Se registró la explosión de una granada en Troya Suites CY, un establecimiento para adultos.

