Un video que comenzó a circular en redes sociales causó polémica en Bogotá luego de mostrar a un supuesto creador de contenido rociando una sustancia de mal olor dentro de un bus de Transmilenio, situación que causó molestias, afectaciones a la salud y escenas de pánico entre los pasajeros.

Sigue a PULZO en Discover

En las imágenes se observa a un joven, identificado en plataformas digitales como ‘alexclick’, mientras esparce desde un frasco un químico cuyo olor se percibe de inmediato en el interior del articulado. Según se aprecia en el video, varios usuarios reaccionaron con incomodidad, algunos se cubrieron la nariz y otros manifestaron síntomas como náuseas, lo que obligó a que el bus se detuviera.

(Vea también: Hombre que cobró $ 98 millones en Airbnb por concierto de Bad Bunny sacó descarada excusa)

De acuerdo con la información conocida, el joven suele publicar en TikTok contenidos similares, en los que hace este tipo de acciones en espacios públicos con el objetivo de grabar las reacciones de las personas y obtener mayor alcance en redes sociales. No obstante, el hecho registrado en el sistema de transporte masivo desató un amplio rechazo ciudadano.

Varias de las personas afectadas acudieron a la Policía y señalaron que este comportamiento podría constituir una infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al alterar el orden en un espacio público y poner en riesgo la salud de los pasajeros. Incluso, algunos usuarios consideraron que la acción podría tener implicaciones penales.

Las reacciones en redes sociales fueron numerosas y en su mayoría críticas. Entre los comentarios se leyeron mensajes como: “Ese imbécil solo se merece un cachetadón, fastidiando la gente, como si no fuera suficiente tener que sobrevivir a Bogotá y sus males, llega este cab&40 a joder con bromas estúpidas. Yo le hago tragar ese frasco”; y “esos disque ‘influencers’ divinamente podrían ser multados o pagar con cárcel por daños y perjuicios y más cuando sus gracias o payasadas las realizan en el transporte público”.

Otros internautas pidieron acciones directas contra la cuenta del joven: “Hagámonos un favor y denunciemos la cuenta para que se la cierren por chistoso”; “Un estúpido completamente incomodar a las personas, ojalá le cierren las cuentas”.

Según se evidencia en su perfil, ‘alexclick’ cuenta con más de 8.300 seguidores en TikTok y en sus publicaciones más recientes aparecen videos en los que repite este tipo de acciones en diferentes espacios públicos, lo que ha incrementado la inconformidad de los ciudadanos frente a este contenido viral.

* Pulzo.com se escribe con Z