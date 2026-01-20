Chile enfrenta una de las peores emergencias por incendios forestales de los últimos años. Las llamas, que ya dejan 20 personas muertas, continúan activas y este lunes se extendieron a una nueva región del sur del país, obligando a las autoridades a redistribuir recursos en medio de un escenario crítico.

Los siniestros afectan principalmente a Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, donde los equipos de emergencia llevan tres días combatiendo incendios que han consumido cerca de 35.000 hectáreas y provocado la destrucción o daños en alrededor de mil viviendas.

El fuego amenaza otras regiones de Chile

El presidente Gabriel Boric informó desde la región de Ñuble que parte de los focos han sido contenidos, aunque advirtió que la situación sigue siendo compleja.

“Hemos logrado controlar o acotar parte de los incendios; hay algunos que siguen muy activos y están en combate intenso”, señaló el mandatario.

Sin embargo, Boric alertó sobre la aparición de nuevos focos en la región de La Araucanía, lo que obliga a dividir fuerzas en momentos en que Biobío sigue siendo la zona más golpeada por la emergencia.

Las llamas cobran vidas en Chile

Las llamas avanzaron con especial violencia en localidades como Lirquén y Penco, donde el fuego arrasó casi por completo extensas zonas urbanas. En estas áreas se concentra la mayoría de las víctimas fatales, sorprendidas por la rapidez con la que el incendio se propagó durante la madrugada del domingo.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó un nuevo fallecido en Biobío, elevando a 20 el número total de muertos por la emergencia.

Huida desesperada y escenas de devastación

Testimonios de los sobrevivientes reflejan la magnitud del desastre. En Lirquén, uno de los epicentros de la tragedia, Yagora Vásquez relató cómo tuvo que huir en medio del avance del fuego.

“Fue horrible. Traté de mojar lo que más pude la casa, pero vi que las llamas venían hacia mi sector. Agarré a mi hijo, mi hermano sacó a mi perro, y huimos”, contó a la AFP.

Este lunes, militares custodiaban sectores completamente destruidos, en un panorama marcado por autos derretidos, cerros de latas y viviendas reducidas a escombros, evidencia del impacto que los incendios han dejado en el sur de Chile.

