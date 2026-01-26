Bogotá ha cerrado la tarde de este lunes 26 de enero con fuertes lluvias en distintos sectores, lo que causó colapsos viales, encharcamientos y hasta un cierre temporal en Transmicable por una alerta de posible tormenta eléctrica.

Sobre las 4:15 p. m., las autoridades de movilidad reportaron encharcamientos en importantes corredores viales como: la avenida Primero de Mayo con carrera 19; la calle 100 con carrera 15; carrera Séptima con calle 92; avenida Boyacá con calle 51, y la avenida circunvalar con calle 84.

Sumado a ello, se reportaron otras emergencias como la caída de un árbol sobre plena vía en la calle 98 con carrera 18, por lo que tuvo que acudir el Cuerpo de Bomberos para retirar las ramas y permitir la circulación vehicular. Sumado a ello, hay flujo lento por un encharcamiento en la carrera Séptima con calle 72 (avenida Chile), una de las intersecciones más importantes de la ciudad.

#GestiónDelTráfico [04:44 p.m.] #MovilidadAhora | Se presenta caída de árbol en la localidad de Chapinero, en la Calle 98 con Carrera 18. Se gestiona @BomberosBogota. ¡Se recomienda transitar con precaución sobre esta zona! pic.twitter.com/hZE6UZ1T9G — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 26, 2026

#GestiónDelTráfico ⛈️[05:00 p.m.] #MovilidadAhora | Debido a las fuertes lluvias, se presenta encharcamiento, en la localidad de Chapinero, en la Carrera 7 con Av. Chile (Calle 72). ¡Se recomienda transitar con precaución sobre esta zona! pic.twitter.com/dBqNS40V5Z — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 26, 2026

Y si en las calles llueve, en los diferentes sistemas de transporte público no escampa. Uno de los puntos más críticos se dio en el tramo que cubre Transmicable en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. El medio tuvo una evacuación y suspensión en sus operaciones por una alerta roja de tormenta eléctrica.

No obstante, Transmicable retomó sus servicios sobre las 4:30 de la tarde, en medio de una jornada que ha complicado el regreso de millones de ciudadanos a sus hogares, luego de arduas jornadas de trabajo y/o estudio.

