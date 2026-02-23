En la noche del sábado 21 de febrero, Diana Ospina estuvo departiendo en Theatron, una reconocida discoteca ubicada en el sector de Chapinero. Según los reportes, al salir del establecimiento se dirigió hacia la carrera 13 con calle 58, donde esperaba un servicio de transporte.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “Estoy a 5 minutos”: último WhatsApp de mujer desaparecida luego de salir de discoteca en Bogotá)

Fue en ese punto donde quedó registrado el momento en que tomó un taxi. La imagen —publicada por Blu Radio— ya está en poder de las autoridades y permite identificar las placas del automotor y muestra también a un hombre ubicado junto a la puerta del conductor. Hasta ahora no se ha establecido quién es esa persona ni si tendría alguna relación con la desaparición.

Lee También

Taxi que se habría llevado a Diana Ospina / Blu Radio

Este registro es considerado fundamental para avanzar en las pesquisas, aunque, por el momento, no se tiene información concreta sobre el paradero de la mujer. La falta de noticias ha generado creciente preocupación entre familiares, amigos y ciudadanos.

Lee También

Caso de Diana Ospina: qué se sabe de su desaparición

Stefanny, sobrina de Diana, habló con Pulzo.com y entregó detalles que han incrementado la alarma alrededor del caso. “Ella salió de Theatron y se subió en un taxi y desde ese momento está desaparecida. Desde ayer le han sacado más de 40 millones de pesos”, afirmó.

La familia también indicó que, al parecer, Diana se encontraba con dos personas esa noche, aunque aseguran no tener claridad sobre su identidad ni mayor colaboración por parte de ellos.

Las autoridades analizan las cámaras de seguridad del sector, los movimientos financieros hechos después de la desaparición y la identidad del conductor del vehículo.

* Pulzo.com se escribe con Z