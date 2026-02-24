La liberación de Diana Ospina no fue solo un golpe de suerte o presión policial; fue el final de una “historia de terror” que incluyó el traspaso de la víctima entre dos organizaciones criminales. Nuevos detalles revelados por el periodista Melquisedec Torres, de Caracol Radio, dejan al descubierto la sevicia con la que operaron los delincuentes.

Según Torres, el secuestro mutó de un “paseo millonario” a un secuestro extorsivo por un error de los delincuentes. El primer grupo, compuesto por sujetos que contaron con la complicidad de dos taxistas, interceptó a Diana llegando a su casa. Tras insultarla y golpearla, se la llevaron hacia el sur y suroccidente de la ciudad en un recorrido de tres horas.

Sin embargo, los captores “leyeron mal” las cifras bancarias de la diseñadora y, creyendo que tenían a una mujer de una fortuna inmensa, la “negociaron” con un segundo grupo supuestamente más poderoso y experto en extorsiones.

Diana fue trasladada a una vivienda común en un barrio de la ciudad, donde permaneció custodiada por dos hombres bajo el mando de un tercero durante aproximadamente 38 horas. Aunque en este lugar no hubo maltrato físico, la tensión psicológica fue constante mientras los delincuentes intentaban, sin éxito, extraer la suma de dinero que erróneamente imaginaron.

Al verse cercados por la presión mediática y el despliegue de las autoridades, los secuestradores decidieron deshacerse de ella. La llevaron a la vía a Choachí, cerca del santuario de Guadalupe, y la abandonaron a su suerte en la oscuridad de la noche del lunes.

El relato de Torres es desgarrador: Diana tuvo que correr durante media hora hacia Bogotá, en medio de la lluvia y sin zapatos. Pese a que pidió ayuda a varios vehículos que pasaban por la zona, nadie se detuvo —posiblemente por el miedo que genera la oscuridad de ese sector— hasta que, finalmente, un hombre la auxilió cerca de la avenida Circunvalar y la llevó al CAI.

El periodista, quien acompañó a la familia en el reencuentro, confirmó que la diseñadora llegó en buen estado de salud mental y física, a pesar del trauma. Hoy será valorada por Medicina Legal y entregará su declaración oficial para ayudar a capturar a las dos bandas implicadas.

