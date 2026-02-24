Un dato estadístico revelado recientemente por Noticias Caracol ha causado asombro en la capital del país. Según información de investigadores y miembros de la Policía de la ciudad, en los últimos 15 años, la totalidad de los casos de paseo millonario reportados ante las autoridades en Bogotá correspondían a hombres.

Esta tendencia histórica se rompió con el reciente caso de Diana Ospina, el cual fue confirmado por el mencionado medio de comunicación como el primer registro de secuestro bajo esta modalidad en el que la víctima es una mujer en más de una década y media. El hallazgo marca un precedente que ha puesto en alerta a los organismos de inteligencia, ya que rompe con un patrón de criminalidad que se consideraba establecido.

La revelación de esta cifra causa interrogantes sobre la seguridad en la vida nocturna bogotana. Dado que tanto hombres como mujeres recurren frecuentemente a taxis o servicios de transporte privado al salir de eventos sociales, las autoridades evalúan si este es realmente un caso aislado o si existe un subregistro de denuncias por parte de mujeres víctimas de este flagelo en años anteriores.

Por ahora, la noticia positiva es que Diana Ospina apareció con vida en la noche de este 23 de febrero. Tras su ubicación, los investigadores de la Policía Metropolitana de Bogotá se encuentran adelantando las pesquisas y el análisis de cámaras de seguridad para identificar y capturar a los responsables de este hecho.

¿Cuántos paseos millonarios hubo en Bogotá en 2025?

Bogotá cerró el año 2025 con un balance crítico en materia de seguridad, específicamente en la modalidad de paseo millonario. De acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad y el sistema Siedco de la Policía Nacional, este delito registró un incremento exponencial en comparación con el año inmediatamente anterior.

Durante los 12 meses de 2025, se consolidó un total de 40 casos denunciados en la capital colombiana. Este número representa un crecimiento del 208 % frente a las métricas reportadas en 2024, lo que evidencia un deterioro en los indicadores de este tipo de secuestro exprés y hurto.

El reporte estadístico permite establecer las siguientes frecuencias:

Total de casos: 40 registros oficiales.

40 registros oficiales. Promedio: un paseo millonario cada nueve días.

Las autoridades basan estos datos en las denuncias formales procesadas a lo largo del año pasado, subrayando la magnitud de esta modalidad delictiva en la ciudad.

