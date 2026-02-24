En las últimas horas se dio a conocer una reveladora grabación del momento exacto en que inició el secuestro extorsivo, denominado en Colombia como paseo millonario, del que fue víctima Diana Ospina luego de tomar un taxi en las afueras de Theatron en Bogotá.

De acuerdo con las imágenes difundidas por RCN, la mujer sí alcanzó a llegar a su casa en el mismo vehículo que tomó en la calle; sin embargo, antes de bajarse, llegaron dos sujetos en un carro también de servicio público, los cuales portaban chaquetas negras y abordaron el carro donde se encontraba Ospina.

Luego, hacia las 2:34 de las mañana del domingo 22 de febrero, los dos taxis abandonaron el lugar. Esto pone en evidencia la complicidad del conductor que transportaba a la mujer y los presuntos delincuentes que llegaron en el segundo automotor, de acuerdo con El Tiempo.

El video pondría en evidencia la peligrosa manera de actuar de los sujetos para evitar levantar sospechas entre sus víctimas. Por esta razón, el material audiovisual es de vital importancia para que las autoridades den con los responsables del hecho.

Mientras tanto, los investigadores avanzan en la recolección de testimonios, incluyendo la de la víctima, que apareció en la noche del lunes 23 de febrero, y el análisis de cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables y esclarecer el caso.

#ATENCIÓN | Este video de cámaras de seguridad probaría que Diana Ospina sí alcanzó a llegar a su casa.

En la escena se ve a dos hombres con chaquetas negras que descienden de un segundo vehículo y se suben al taxi en el que se movilizaba la mujer, cierran las puertas y arrancan.… pic.twitter.com/iCxvoJ4Ygb — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 24, 2026

Diana Ospina llegó por sus propios medios a un CAI de la Policía

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que Ospina llegó por sus propios medios a un Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía de Bogotá, punto en el que se activaron los protocolos de verificación de identidad y atención inicial.

La mujer permanecía desaparecida desde el domingo, situación que había encendido alertas entre familiares y autoridades. Según la información preliminar, al momento de presentarse ante los uniformados se encontraba consciente y en condiciones estables.

Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 24, 2026

Uno de los detalles que alcanzó a indicar la mujer, a uno de sus familiares, es que habría corrido mucho. Esto, junto al hecho de que ella apareció en la vía que comunica a Bogotá con Choachí, demostraría que la abandonaron en una zona remota.

