Lo que inicialmente se reportó como una desaparición y posterior robo tras salir de la discoteca Theatron, ha tomado un rumbo mucho más aterrador. Según nuevas revelaciones conocidas en las últimas horas, Diana Ospina no fue víctima de un solo delito, sino de una cadena de horrores que involucró a dos bandas criminales.

El periodista Néstor Morales, en Mañanas Blu, entregó detalles inéditos que cambian la narrativa del caso. Según Morales, la diseñadora sufrió una doble retención:

Primer secuestro : un “paseo millonario” inicial para despojarla del dinero en sus cuentas.

: un “paseo millonario” inicial para despojarla del dinero en sus cuentas. Segundo secuestro: al no poder extraer la suma de dinero que esperaban, los delincuentes la habrían “entregado” a un segundo grupo criminal con fines extorsivos.

“No fue un secuestro, fueron dos. Uno para sacarle plata y después de que no pudieron sacarle toda la plata que pensaban la entregan a un grupo de delincuentes”, explicó el comunicador.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, confirmó que la liberación de Diana en el CAI Mirador (vía a Choachí) no fue un acto voluntario de los criminales, sino el resultado de la presión del GAULA.

“Cerca de las 8:30 o 9 de la noche tuvieron que dejarla en libertad”, detalló Restrepo, quien además aseguró que las capturas de esta banda —que utiliza taxis para interceptar víctimas— están muy cerca de concretarse.

La Alcaldía de Bogotá tomó una decisión radical en la estrategia jurídica de estos casos: ya no serán procesados como hurtos calificados. “Se decidió tratarlos como secuestro para endurecer las penas y evitar que los responsables recuperen la libertad fácilmente”, enfatizó el secretario.

La investigación avanza bajo reserva para garantizar que, una vez se realicen las capturas, la judicialización sea efectiva y los delincuentes terminen tras las rejas.

