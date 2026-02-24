La desaparición de Diana Ospina, de 47 años, tuvo en alerta a las autoridades en Bogotá. La mujer había sido vista por última vez en la madrugada del 22 de febrero, cuando salió de un bar en Chapinero y abordó un taxi con destino a Engativá.

(Vea también: “No fue un secuestro, fueron dos”: caso de Diana Ospina da giro por lo nuevo que se supo)

Registros de cámaras de seguridad muestran que Ospina estuvo cerca de Theatron y luego caminó hasta la calle 58 bis con carrera 10, donde tomó el vehículo tras conversar brevemente con el conductor. Otro video permitió identificar que el taxi tendría placas ESN 170, dato que ahora es analizado por los investigadores.

Información revelada por El Tiempo indica que el automotor registra cinco comparendos activos por distintas infracciones entre 2020 y 2025. Entre ellas figuran mal parqueo en Puente Aranda, exceso de velocidad y pasarse un semáforo en rojo.

Además, el vehículo fue sancionado en dos ocasiones por conducir con la licencia vencida, según los registros oficiales. En total, la deuda acumulada por estas multas asciende a 2’803.499 pesos.

El documento que no tenía el taxi que secuestró a Diana Ospina

Por otra parte, se conoció una verificación hecha en la plataforma del Sistema de Información de Movilidad Urbana y Regional (Simur) que encendió nuevas alertas: el taxi que abordó la mujer no cuenta con tarjeta de control activa. La consulta por placa, compartida en redes, muestra que el vehículo no tenía ese registro habilitado para operar en Bogotá.

(Lea también: Muestran foto de la zona y el CAI al que llegó Diana Ospina, luego de su desaparición en Bogotá)

La tarjeta de control es el documento que certifica que el taxi y su conductor están autorizados para prestar el servicio. La ausencia de ese registro refuerza los llamados a que los usuarios verifiquen la información del vehículo antes de abordar, especialmente cuando se toma un taxi en la vía pública.

Por su parte, el taxista aseguró que él es una víctima. Según su relato, otro carro los venía siguiendo y los abordó cuando la pasajera estaba pagando la carrera al llegar a su destino.

