El reciente caso de Diana Ospina ha causado una fuerte ola de reacciones en Bogotá y el resto del país, evidenciando que la inseguridad es un desafío constante en diversos sectores y horarios. Ante este panorama, expertos y gremios del transporte han compartido recomendaciones clave para que los ciudadanos utilicen este servicio con mayores garantías de protección.

María Botero, gerente de Radio Taxi, explicó en Noticias Caracol que la formalidad es el primer filtro de seguridad. Según la directiva, las empresas de transporte exigen a sus conductores requisitos estrictos como antecedentes judiciales, seguridad social y documentos actualizados. El elemento principal de esta legalidad es la tarjeta de control, la cual debe estar debidamente refrendada por la empresa prestadora del servicio.

Pasos para verificar un taxi en Bogotá antes de subir

Para garantizar que el vehículo y el conductor están vinculados a una empresa legal, la funcionaria recomienda seguir este procedimiento digital:

Ingresar a la página oficial de Simur conductores (dando clic en este enlace).

Digitar la placa del vehículo.

Verificar si el sistema arroja la existencia de una tarjeta de control vigente.

Una vez el usuario decida abordar el taxi, es vital hacer una inspección visual rápida. Se debe revisar el nombre de la empresa en la esquina inferior derecha de la ventana de la puerta trasera. Asimismo, es obligatorio que la tarjeta de control esté visible, colgada en la parte posterior de la silla del conductor o copiloto, mostrando el nombre y número de documento del operario.

Finalmente, en situaciones de riesgo o salidas nocturnas, Botero sugiere enviar la ubicación en tiempo real a familiares o amigos cercanos. Esta medida permite un seguimiento constante del trayecto y facilita la reacción de las autoridades ante cualquier irregularidad en la ruta.

¿Qué es la tarjeta de control de un taxi en Bogotá?

En Bogotá, el tarjetón amarillo o tarjeta de control es un documento esencial para la prestación del servicio de transporte público individual. Se trata de un requisito obligatorio, individual e intransferible, expedido por las empresas de transporte debidamente constituidas en Colombia para autorizar a un conductor específico a operar un vehículo tipo taxi.

Este documento debe estar ubicado de forma visible en el respaldo del asiento del copiloto. Su función principal es brindar seguridad y transparencia al usuario, ya que garantiza que el conductor está identificado y cuenta con el respaldo de una empresa legal. Además, el tarjetón certifica que el trabajador tiene una vinculación laboral formal y afiliación vigente al sistema de seguridad social.

Para el pasajero, la tarjeta es clave para consultar las tarifas vigentes, permitiendo verificar el valor de la unidad y los recargos correspondientes. En resumen, es la herramienta de control que asegura que el servicio cumple con la normativa de movilidad y protección al ciudadano en la capital.

¿Qué son las zonas de ‘taxi seguro’ en áreas de rumba en Bogotá?

Con el objetivo de reforzar la protección de los ciudadanos durante la vida nocturna, la Secretaría de Seguridad de Bogotá ha implementado los puntos de ‘taxi seguro’. Estas zonas están ubicadas estratégicamente en los sectores de rumba de la capital y cuentan con la presencia de gestores del orden, quienes orientan a las personas hacia lugares autorizados e iluminados para evitar que aborden vehículos en sitios apartados.

El protocolo de seguridad inicia antes de que el pasajero suba al vehículo. Una vez el taxi llega al punto, se hacen las siguientes verificaciones:

Se verifica que el vehículo esté legalmente habilitado para prestar el servicio.

Se revisan las placas y se constata que coincidan con los registros visibles.

Se identifican los datos del conductor.

Se supervisa que el taxímetro esté en funcionamiento desde el inicio del recorrido.

Adicionalmente, se registran los datos básicos del servicio, tanto del conductor como del pasajero. Esta medida preventiva busca disuadir conductas delictivas como el hurto o el denominado ‘paseo millonario’. Solo tras completar estas verificaciones, el usuario aborda el taxi, garantizando un inicio de trayecto transparente y supervisado por las autoridades locales.

