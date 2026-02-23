La desaparición de Diana Ospina, de 35 años, sigue rodeada de incertidumbre en Bogotá, y ahora el testimonio de una de sus amigas se convirtió en pieza clave para continuar con el seguimiento de lo que ocurrió en la madrugada del domingo 22 de febrero.

Andrea Galindo, quien estuvo con ella esa noche, explicó que ambas compartieron en Theatron, reconocido club ubicado en la localidad de Chapinero. Según su versión, decidieron salir casi al mismo tiempo porque los vehículos que habían pedido estaban próximos a llegar.

“Yo tomo mi carro y ella me dice que su carro está a tres minutos, entonces me vengo tranquila”, relató Galindo sobre el momento en que se separaron. Todo parecía normal hasta ese instante.

Minutos después, cuando Andrea llegó a su casa, le escribió para confirmar que todo estuviera bien. Fue ahí cuando Diana le respondió que no tomó el servicio solicitado por aplicación y que, en cambio, abordó un taxi en la calle. Incluso le envió por WhatsApp una fotografía con la placa del vehículo. Su amiga le pidió que avisara cuando llegara a casa, pero ese mensaje nunca llegó.

Una foto borrada y el mensaje de Diana Ospina que no llegó

La situación se volvió más inquietante al día siguiente. Andrea aseguró que al revisar la conversación notó que la imagen con los datos del taxi había sido eliminada, así como algunos audios. “Cuando desperté me di cuenta de que ya habían borrado la foto y no tuvimos más contacto”, contó.

Desde entonces no se conoce el paradero de Diana Ospina. Las autoridades en Bogotá ya adelantan las investigaciones para establecer qué ocurrió tras la salida del establecimiento y dar con su ubicación rastreando los videos que captaron las cámaras de seguridad. Mientras tanto, su familia mantiene la esperanza de que regrese pronto y pide a la ciudadanía cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el caso.

¿A dónde llamar si tiene información sobre Diana Ospina?

Cuando desapareció, Diana Ospina llevaba una blusa negra, una chaqueta brillante de lentejuelas y un jean. Si tiene información que permita dar con su paradero, puede comunicarse a la línea 3183235188.

