El conductor del taxi que transportó a Diana Ospina la madrugada del 22 de febrero en Bogotá decidió presentarse ante las autoridades y entregar su versión sobre lo ocurrido, en medio de la investigación por la desaparición de la mujer durante casi 40 horas.

La información se conoció este 24 de febrero, luego de que se confirmara que el hombre acudió voluntariamente al Gaula de la Policía, acompañado de su abogado, para explicar lo sucedido tras recoger a la víctima en el sector de Chapinero.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Ospina, de 35 años, camina hasta la calle 58 bis con carrera 10 y aborda un taxi de placas ESN170. El vehículo la trasladó hasta su vivienda en el barrio Santa María del Lago.

Sin embargo, cuando la mujer se disponía a descender del automóvil, dos hombres se acercaron y abordaron la escena. En las imágenes se observa que, tras ese contacto, ambos taxis toman rumbo hacia un destino desconocido, girando a la derecha al final de la calle.

Después de ese episodio, Diana permaneció desaparecida por cerca de 40 horas, tiempo en el que se reportaron varios movimientos en su cuenta bancaria.

Según La FM, el conductor aseguró ante el Gaula que notó cómo otro vehículo los venía siguiendo y que, justo cuando la pasajera estaba pagando la carrera, fueron interceptados. De acuerdo con su relato, él también habría sido sorprendido por la situación.

Por ahora, el taxista no está vinculado formalmente al proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación, ya que no existe orden de captura en su contra. No obstante, quedó plenamente identificado y reseñado dentro del expediente mientras avanzan las indagaciones para esclarecer lo ocurrido.

