Durante más de cuatro horas, Diana Ospina reconstruyó ante una fiscal del Gaula cada minuto del secuestro que sufrió tras abordar un taxi en Bogotá. Su testimonio, entregado después de aparecer con vida, dibuja un recorrido que empezó en Chapinero y terminó en una vivienda, al parecer, retirada de la ciudad.

De acuerdo con el testimonio, difundido por Semana, Ospina contó que todo comenzó en la madrugada del domingo 22 de febrero, cuando salió de Theatron y tomó un taxi para regresar a casa. Desde el inicio, algo le pareció extraño: el conductor hablaba en clave por celular. Aun así, el trayecto avanzó con aparente normalidad hasta que, cuando estaba por llegar a su destino, dos hombres abrieron las puertas y se subieron en cuestión de segundos.

Ahí empezó el calvario. Según el medio citado, la víctima relató que dentro del vehículo la obligaron a mantener la cabeza agachada para impedir que identificara el camino. Las amenazas no tardaron en aparecer y los delincuentes exhibieron lo que sería un arma de fuego. En ese momento, entendió que no se trataba de un simple hurto, sino de un secuestro.

El recorrido se extendió hasta el sector de Ciudad Montes, en Puente Aranda, donde hicieron retiros en cajeros electrónicos. La suma sustraída superaría los 40 millones de pesos, según su familia. Después de varias horas, los responsables habrían decidido entregarla a otro grupo, lo que marcó una nueva etapa de cautiverio.

Diana Ospina señaló al taxista en su declaración

En su declaración, Ospina describió que el taxi tomó una vía en ascenso y que el entorno se volvía más silencioso, como si salieran de Bogotá. Fue llevada a una casa donde permaneció más de 12 horas con los ojos vendados. Allí, aunque le ofrecieron comida, prefirió no aceptarla. Finalmente, en la noche del lunes 23 de febrero, la dejaron en libertad.

La víctima también señaló directamente al conductor como parte del plan, una versión que contrasta con la del taxista, quien acudió a la Fiscalía acompañado de su abogado y aseguró que actuó bajo amenazas.

La Fiscalía continúa con la recopilación de cámaras de seguridad y otras pruebas para identificar a los responsables. Los investigadores no descartan que detrás del caso exista una estructura dedicada al paseo millonario en zonas cercanas a bares y discotecas.

