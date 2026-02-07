Un nuevo episodio de violencia sacudió a la política colombiana tras conocerse un atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), hecho que dejó dos integrantes de su caravana muertos en una zona altamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales.

El ataque ocurrió el jueves 5 de febrero de 2026, cuando el equipo de protección del congresista se movilizaba por una vía que conecta Norte de Santander con Yopal (Casanare), un corredor señalado por las autoridades por la influencia del ELN y las disidencias de las Farc. Aunque el senador no resultó herido, dos de los hombres encargados de su seguridad perdieron la vida.

Las víctimas fueron Wilmar Leal, escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP), y el policía Esmeli Manrique, quienes integraban el anillo de seguridad que acompañaba al parlamentario en ese desplazamiento.

La gravedad del caso tomó mayor relevancia pública el sábado 7 de febrero, cuando comenzó a circular un video que muestra el momento posterior al ataque. De acuerdo con información confirmada por fuentes del Ejército a El Tiempo, el material audiovisual es auténtico y ya hace parte del expediente que analizan las autoridades judiciales.

Este es el video en cuestión:

#Atención Se conocen las primeras imágenes de los autores y del atentado ocurrido al esquema de seguridad del senador de En Marcha, Jairo Castellanos, en Fortul (Arauca) el pasado jueves 5 de febrero y que dejó dos escoltas muertos. Se puede observar cómo hombres armados atacan… pic.twitter.com/tRCI84eDa6 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 7, 2026

En las imágenes se observa la presencia de al menos cinco hombres armados, quienes serían clave dentro del proceso investigativo. Uno de ellos aparece con el rostro parcialmente visible, portando un fusil y vistiendo prendas oscuras, mientras otro es captado de espaldas con una camisa de color naranja y un chaleco de tipo militar con munición incorporada.

El video, que ya está en manos de los organismos de seguridad, ha permitido avanzar en la identificación de los responsables y en la reconstrucción de lo ocurrido, aunque hasta el momento no se han anunciado capturas relacionadas con el caso.

El atentado ha generado preocupación por las condiciones de seguridad en ciertas regiones del país y reabre el debate sobre los riesgos que enfrentan funcionarios públicos y sus equipos de protección al transitar por zonas donde operan estructuras armadas ilegales.

Cabe recordar que el senador Jairo Castellanos es hermano del exarquero colombiano Leandro Castellanos, lo que también ha incrementado la atención mediática sobre el hecho. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los responsables y determinar si el ataque estaba dirigido específicamente contra el congresista o su esquema de seguridad.

