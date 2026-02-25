Un fuerte accidente de tránsito ocurrido en el norte de Bogotá dejó tres personas heridas, un gran despliegue de organismos de emergencia y nuevas hipótesis sobre lo que habría provocado el impacto entre dos vehículos particulares y un bus intermunicipal.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Terrible accidente en salida de Bogotá dejó buses destruidos en la calle 80)

De acuerdo con El Tiempo, testigos relataron momentos de pánico y describieron el choque como una explosión por la magnitud del estruendo. El siniestro se registró en la Autopista Norte con calle 187, en sentido norte-sur, cuando los tres automotores circulaban por el mismo carril.

De acuerdo con los primeros informes conocidos por las autoridades, uno de los carros habría impactado al vehículo que iba delante y esto provocó una colisión en cadena contra un bus, dejando a uno de los conductores atrapado dentro del automotor más afectado.

Lee También

Equipos del Cuerpo de Bomberos de Bogotá acudieron al lugar para rescatar a la persona que permanecía dentro del carro, mientras personal médico evaluaba a los demás involucrados. La zona permaneció acordonada durante varias horas mientras se retiraban los vehículos y se adelantaban las labores de investigación.

Hipótesis sobre accidente en Autopista Norte de Bogotá

Personas que presenciaron el hecho aseguraron que el ruido del impacto fue extremadamente fuerte y relataron que observaron cómo uno de los carros quedó prensado entre el bus y otro vehículo, con daños severos en la parte delantera y trasera.

“Había un bus intermunicipal atravesado aquí para que se bajaran los usuarios y el carro rojo también se estacionó (…) De la nada, el vehículo negro de alta gama, al parecer, con velocidad no los vio e impactó al rojo contra el bus“, detalló Jean Pierre Plazas a City Tv.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron la magnitud de la colisión, especialmente en el vehículo que quedó en medio, cuya carrocería terminó deformada por la fuerza del choque.

Según los testigos, una de las posibles causas del accidente estaría relacionada con la velocidad con la que se movilizaba el carro de alta gama de color negro. Aunque las autoridades hablan de que no se mantuvo la distancia de seguridad entre los automotores, lo que habría desencadenado la reacción en cadena.

¿Cuál es el estado de salud de heridos en accidente en Autopista Norte de Bogotá?

De acuerdo con un reporte difundido por el rotativo, tres personas resultaron lesionadas tras el choque múltiple, aunque ninguna víctima fue reportada como fallecida en el lugar.

Uno de los conductores, un joven de aproximadamente 20 años, que conducía el carro de placas PZT495, presentó politraumatismos y debió ser trasladado a un centro médico para valoración especializada.

El ocupante del segundo vehículo particular continúa siendo valorado y presenta “estado de inconsciencia”, de acuerdo con el citado medio. Por su parte, el conductor del bus intermunicipal involucrado sufrió lesiones leves.

Las autoridades de tránsito y salud continúan con el seguimiento del estado clínico de los heridos, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas exactas del siniestro.

* Pulzo.com se escribe con Z