El siniestro involucró un bus de la empresa Copetran que cubría la ruta entre Bogotá y Cúcuta. El hecho se registró hacia las 11:45 p. m. en el kilómetro 29+100, en jurisdicción del municipio de San José de Pare, en el sector conocido como cruce La Laguna, un punto considerado de alta peligrosidad.

Según las primeras versiones de las autoridades, el vehículo —de placas NTN 828 y adscrito a Copetran— perdió el control al tomar una curva y terminó volcándose sobre su costado izquierdo, detalla Caracol Radio.

La hipótesis preliminar apunta a una posible falta de precaución del conductor ante las condiciones climáticas adversas, ya que al momento del accidente se presentaban lluvias en la zona. No se descarta que el exceso de velocidad haya sido un factor determinante.

El accidente dejó como saldo tres personas fallecidas. Una mujer de 76 años murió en el lugar de los hechos, mientras que otras dos víctimas perdieron la vida tras ser trasladadas a centros asistenciales debido a la gravedad de sus heridas.

Además, varios pasajeros resultaron gravemente lesionados. En total, 10 personas fueron remitidas al hospital de Moniquirá para recibir atención médica especializada.

El alcalde de Santana, Juan Carlos Sánchez, confirmó en entrevista con Caracol Radio que el sector donde ocurrió el siniestro ha sido escenario de otros accidentes similares.

El mandatario explicó que, aunque la vía ha sido intervenida con reparcheos, las lluvias constantes han deteriorado nuevamente el pavimento, aumentando el riesgo para quienes transitan por el lugar.

