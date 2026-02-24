Un fuerte accidente de tránsito se registró en la salida de Bogotá por la calle 80, causando alarma entre conductores y una fuerte congestión vehicular en ese sector.

(Vea también: Grave accidente de tránsito en Bogotá: carro quedó espichado en medio de dos vehículos)

El hecho ocurrió sobre las 7:17 de la noche y quedó registrado en videos e imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, mostrando la magnitud del choque entre dos buses intermunicipales y una camioneta particular.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre personas heridas o fallecidas, por lo que se desconoce el saldo exacto del accidente.

A esta hora se presenta un fuerte accidente en la salida de Bogotá por la calle 80 @numeral767 @ConcesionSabana pic.twitter.com/t0KrILge0N — Mi Carro🦜 y yo 😎 (@Mi_carro_Yyo) February 25, 2026

Videos muestran fuerte choque entre buses intermunicipales

Las imágenes difundidas evidencian el impacto de la colisión. Uno de los buses intermunicipales quedó completamente destruido en su parte delantera, mientras que una camioneta terminó en medio de los dos vehículos involucrados.

El otro bus presentó graves daños en su parte trasera, lo que da cuenta de la fuerza del choque. La escena causó preocupación entre quienes transitaban por la zona, debido a la complejidad del accidente y el estado en el que quedaron los automotores.

El periodista Jairo Pulgarín, de Tropicana, compartió uno de los videos en su cuenta de Instagram, acompañándolo con un mensaje que llamó la atención de los usuarios.

“Ahora la guerra del centavo se trasladó a la calle 80” escribió el comunicador, haciendo referencia a una posible competencia imprudente entre vehículos de transporte intermunicipal.

Este es el video compartido por el comunicador:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PULGARIN (@jairo.pulgarin)

Sin reporte oficial de víctimas tras el accidente

Pese a la gravedad de las imágenes, hasta ahora no se ha confirmado la existencia de personas lesionadas o fallecidas. Tampoco se ha informado sobre las causas exactas del accidente, por lo que se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades de tránsito.

